Chiều nay khởi tranh giải Bóng rổ Trẻ VnExpress khu vực Hà Nội

Loạt trận đầu tiên và lễ khai mạc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra trong ba ngày cuối tuần, bắt đầu từ 18h30 ngày 31/10.

Trận mở màn bắt đầu lúc 18h30 ngày 31/10, tại sân Warzone Pick & Hoops Center (số 7, ngõ 321 đường Vĩnh Hưng), giữa đội nam Alpha và FPT Tây Hà Nội (bảng C). Ngay sau đó là cặp đấu nam bảng D - Ngôi Sao Hoàng Mai với Vinschool The Harmony (19h30).

Ngày thi đấu đầu tiên khép lại với trận đối đầu nội dung nữ - THPT Vinschool The Harmony gặp THPT Marie Curie (bảng I), diễn ra lúc 20h30.

Các thành viên đội nam THPT Marie Curie. Ảnh: VYB

Không khí tranh tài tiếp tục nối dài trong tối 1/11, cũng tại sân này, lúc 18h30 là cuộc đối đầu bảng C, nội dung nam giữa THPT Alpha và THPT FPT Tây Hà Nội; 19h30 là trận nam bảng D giữa THPT Ngôi Sao Hoàng Mai và THPT Vinschool The Harmony; và 20h30 là trận nữ bảng J giữa THPT Vinschool Smart City và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 8h ngày 2/11, tại cung Thiếu nhi Hà Nội - Cơ sở 2 (17 Phạm Hùng). Buổi lễ sẽ có sự tham gia của thành viên ban tổ chức, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, đại diện các đội

Sau đó, các trận tiếp theo diễn ra xuyên suốt trong ngày, với sáu cặp đấu thuộc các bảng B, F, H (nam), K, L (nữ), bắt đầu từ 9h30 và kéo dài đến 15h. Lịch thi đấu cụ thể ngày 2/11 theo bảng dưới đây:

Lịch thi đấu ngày 2/11.

Ban tổ chức bố trí lịch theo thứ tự để đảm bảo luân chuyển đội, trọng tài và nhân sự hậu cần giữa các ca thi đấu.

Ở vòng bảng, mỗi trận có bốn hiệp, trong đó ba hiệp đầu kéo dài 10 phút với 9 phút giờ trôi và một phút cuối dừng giờ theo quy định. Hiệp thứ tư thi đấu 10 phút, trong đó 8 phút giờ trôi và 2 phút cuối dừng giờ. Nếu hai đội hòa sau bốn hiệp, trận đấu bước vào hiệp phụ kéo dài 5 phút gồm 3 phút giờ trôi và 2 phút cuối dừng giờ.

Kết quả thi đấu được tính theo thang điểm gồm hai điểm cho mỗi trận thắng, một điểm cho trận thua và không điểm cho trường hợp bỏ cuộc. Đội bỏ cuộc bị loại khỏi giải, đối thủ được xử thắng với tỷ số 25-0.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức. Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh