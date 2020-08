Chiến thuật lốp cho Grand Prix 70 năm F1

Loạt sự cố ở Silverstone tuần trước khiến lốp trở thành chủ đề được quan tâm nhất trước vòng đua chính Grand Prix 70 năm F1 hôm nay.

Tính toán của Pirelli ở chặng đua tuần trước khiến các đội phải dùng bộ lốp trung bình trong thời gian dài trên đường đua khắc nghiệt bậc nhất lịch thi đấu. Vấn đề càng nghiêm trọng khi xe an toàn sớm xuất hiện, và nền nhiệt ở Silverstone rất cao. Hôm nay, các tay đua vẫn tranh tài trên đường đua Silverstone. Nhưng ít nhất, họ sẽ không phải đối mặt với chiếc lốp đó nữa, sau khi Pirelli quyết định cung cấp bộ lốp mềm hơn một cấp cho chặng đua kỷ niệm 70 năm F1.

Với thay đổi này, lốp 'cứng' của cuối tuần trước - loại lốp ưa thích các tay đua - sẽ không được cung cấp. Lốp cứng của tuần này tương đương lốp trung bình của cuối tuần trước, và lốp "trung bình" của tuần này là lốp mềm của tuần trước. Với những chiếc lốp có độ mềm lớn hơn, các tay đua dự kiến sẽ phải thực hiện chiến thuật 2 pit, thay vì một như tuần trước.

Các buổi đua thử hôm thứ Sáu 7/8 cho thấy bộ lốp mềm gần như không hoạt động tối ưu đủ cho flying-lap. Loại lốp mềm này chỉ hoạt động tốt dưới nền nhiệt cao ở Silverstone khi chạy ở cung đường đầu tiên (Sector 1), trước khi nhanh chóng quá nhiệt, xuống cấp ở Section 2 và Sector 3.

Đó là lý do trong vòng phân hạng hôm thứ Bảy 8/8, rất nhiều tay đua chọn dùng lốp trung bình để lọt vào Q3, dù về lý thuyết, nếu dùng lốp mềm, họ sẽ có thành tích tốt hơn. Ở Q3, tại lượt chạy thứ hai, cả hai chiếc W11 của Mercedes đều dùng lốp trung bình, nhưng vẫn nhanh hơn những xe khác (dùng lốp mềm) gần 1 giây, và nhanh hơn thành tích của chính họ ở lượt chạy thứ nhất - lượt chạy mà cả hai còn dùng lốp mềm. Nhiều tay đua phàn nàn về việc Pirelli lựa chọn độ mềm cho lốp quá lớn trong điều kiện nhiệt độ cao.

Một số tay đua sử dụng lốp mềm tại Q2 thậm chí không thể vào top 10, mà Sebastian Vettel là ví dụ. Tay đua của Ferrari xuất phát từ vị trí thứ 11, nhờ Esteban Ocon bị hạ 3 bậc xuất phát, được thoải mái lựa chọn lốp xuất phát. Nhiều khả năng Vettel sẽ xuất phát với bộ lốp cứng như Max Verstappen, tay đua dùng lốp cứng nhưng vẫn lọt vào top 10. Tuy nhiên, liệu đây có phải là một lợi thế chiến thật hay không thì còn phụ thuộc vào cảm giác lái của Vettel trong cuộc đua sau khi anh vật lộn với chiếc SF1000 suốt cả ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Bottas thắng vòng phân hạng chặng đua kỷ niệm 70 năm F1 Diễn biến chính các vòng loại Grand Prix 70 năm F1.

Diễn biến cuộc đua hôm nay, được dự báo, sẽ rất khác so với cuộc đua tuần trước do Pirelli cung cấp bộ lốp có độ mềm lớn hơn nhằm hướng các đội về chiến thuật 2 pit, an toàn hơn về lốp. Nhưng điều này đặt ra hai câu hỏi lớn.

Đầu tiên là bộ lốp mềm sẽ ảnh hưởng thế nào tới chất lượng cuộc đua? Dĩ nhiên, điều này sẽ đem đến một cuộc đua đa dạng hơn, khó đoán hơn về mặt chiến thuật. Max Verstappen sẽ xuất phát thứ tư với bộ lốp cứng - một thành tích bất thường. Các tay đua không xuất phát bằng lốp cứng có thể kéo dài thời gian sử dụng bộ lốp xuất phát (lốp trung bình), trước khi chuyển sang dùng lốp cứng cho tới khi cuộc đua kết thúc. Nhưng Silverstone là một đường đua rất khắc nghiệt cho lốp xe. Tốc độ lốp xuống cấp nhanh có thể ngăn cản các đội sử dụng chiến thuật 1 pit. Và như vậy khi chênh lệch về tốc độ giữa việc sử dụng các bộ lốp mới và lốp cũ là rất lớn, thời gian tiết kiệm do thay lốp ít hơn không thể bù đắp nổi. Tuy nhiên, đấy chỉ là những tính toán trên lý thuyết, nếu chặng đua không có biến động lớn.

Như ở Grand Prix Anh tuần trước, xe an toàn, nếu xuất hiện, sẽ đảo lộn hoàn toàn cục diện. Những tay đua sử dụng chiến thuật 1 pit như Verstappen có thể sẽ hy vọng thời điểm xe an toàn triển khai sẽ lệch đi so với khung thời gian vào pit của các đối thủ. Nếu vậy, Verstappen sẽ được hưởng lợi lớn nếu các sự cố trên đường đua.

Câu hỏi quan trọng thứ hai, cũng liên quan đến lốp xe: Pirelli có thể để đảm bảo không có sự cố nào lặp lại như tuần trước không? Cả hai chiếc Mercedes đều gặp sự cố vào tuần trước, nhưng chỉ một trong số 18 chiếc còn lại bị sự cố tương tự. Hiệu suất của W11 lớn hơn nhiều so với các đối thủ, nhưng mặt trái là nó có thể khiến lốp nhanh bị xuống cấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bộ đôi Mercedes rất dễ ôm hận, vì mọi thứ khó mà diễn ra theo cách may mắn như với Hamilton tuần trước.

Minh Phương tổng hợp