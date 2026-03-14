Chiến sĩ biên phòng Lâm Đồng bỏ phiếu sớm ở vùng biên

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng ở Lâm Đồng tham gia bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14/3.

Sáng sớm nay, 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, các khu vực được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chấp thuận tổ chức bỏ phiếu sớm gồm: Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động 2 (xã Hàm Tân), khu vực bỏ phiếu số 18; Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 (xã Thuận Hạnh), khu vực bỏ phiếu số 19; Đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận An), khu vực bỏ phiếu số 20; Đồn Biên phòng Đắk M’Bai, khu vực bỏ phiếu số 21; và các đồn biên phòng Nậm Na, Đắk Ken (xã Đắk Wil), khu vực bỏ phiếu số 37.

Hạ sĩ Điểu Viên bỏ phiếu tại khu vực số 37, Đồn Biên phòng Đắk Ken, xã Đắk Wil. Ảnh: Đạo Hoàng

Dự lễ khai mạc tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, xã Thuận Hạnh, ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc tổ chức bầu cử sớm được thực hiện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị biên phòng đang đóng quân ở khu vực biên giới.

Theo ông Trung, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi trong ngày bầu cử. Việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn.

Sau lễ khai mạc, cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Cử tri nhận phiếu bầu tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, xã Thuận Hạnh, khu vực bỏ phiếu số 19. Ảnh: Đạo Hoàng

Trước đó, nhiều cử tri cho biết đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. "Em rất tự hào khi được thực hiện trách nhiệm công dân và người lính trong ngày hội của đất nước", hạ sĩ Điểu Viên, cử tri trẻ nhất tại Đồn Biên phòng Đăk Ken, chia sẻ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Theo đề nghị của 11 tỉnh, thành phố, 218 khu vực được chấp thuận tổ chức bỏ phiếu sớm, chủ yếu tại hải đảo, trên biển và địa bàn có điều kiện đi lại đặc thù.

Riêng tại Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 17 đại biểu. Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng thành lập 38 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu; cấp xã có 1.004 đơn vị bầu cử, bầu 2.949 đại biểu HĐND xã.

Khải Nguyên