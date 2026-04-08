Chiến lược 'thâm canh' giúp tăng sức hút bất động sản của Sun Group

An GiangSun Group liên tục nâng cấp tiện ích, sản phẩm, dịch vụ, tạo thêm trải nghiệm cho mỗi dự án nhằm mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư khi khai thác các bất động sản.

Trong suốt một thập kỷ hiện diện tại Phú Quốc, Sun Group chọn chiến lược phát triển sản phẩm theo hệ sinh thái hoàn chỉnh. Doanh nghiệp không làm dự án đơn lẻ để bán, mà dồn nguồn lực tỷ USD đầu tư cho hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, đồng thời liên tục làm mới trải nghiệm để tăng giá trị của bất động sản. Chiến lược này được đơn vị gọi là "thâm canh".

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Phú Quốc do Sun Group phát triển. Ảnh: Sun Group

Sự hội tụ của loạt trải nghiệm vui chơi giải trí (cáp treo vượt biển, Sun World Hòn Thơm, chợ đêm VUI-Fest), các khách sạn nghỉ dưỡng, công trình biểu tượng nghệ thuật (cầu Hôn, tháp đồng hồ La Festa, "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery)... tạo "phễu" hút dòng khách ổn định tới Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Sun Group cũng liên tục gia tăng sức sống cho vùng đất bằng các show diễn như Kiss of The Sea, Symphony of The Sea... cùng màn pháo hoa mỗi đêm.

Theo đại diện Sun Group, chiến lược "thâm canh" cũng là cách "marketing miễn phí" cho các chủ sở hữu bất động sản tại Sunset Town. Nhà đầu tư tại đây được hưởng lợi từ dòng khách đổ về. Chủ đầu tư rót tiền xây dựng công trình mới, tổ chức lễ hội lớn, bổ sung các dịch vụ, trải nghiệm thì lượng khách đổ về càng đông. "Khi đó, giá trị bất động sản, bao gồm cả dòng tiền khai thác cho thuê, sẽ tăng trưởng đều đặn", đại diện chủ đầu tư nói.

Các show diễn Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương

Nhiều nhà đầu tư cũng nhìn ra cơ hội từ chiến lược này. Bà Võ Thị Kiều Thu - chủ sở hữu nhiều căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn cho biết các phòng có thể ngắm biển, xem pháo hoa được đặt kín đến tận đầu năm 2027. Trong đó, 95% là khách hàng thượng lưu, người nước ngoài.

"Họ sẵn sàng trả giá gấp đôi để thuê căn hộ hướng biển, ngắm pháo hoa", bà Thu nói.

Nhà đầu tư Võ Thị Kiều Thu. Ảnh: Ánh Dương

Cũng theo nhiều nhà đầu tư, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đa dạng trải nghiệm, cùng sự ra đời của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đã hút khách đến đảo Ngọc ngày một đông. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, sân bay quốc tế Phú Quốc đón và đưa gần 13.000 lượt cất hạ cánh, với hơn 2 triệu lượt khách, tăng trưởng gấp ba so với cùng kỳ.

Là nhà đầu tư tại Phú Quốc từ 2010, ông Lê Trần Phương đánh giá, đảo Ngọc lột xác mọi mặt. Hạ tầng du lịch Nam đảo được bổ trợ bởi hệ sinh thái của Sun Group như khách sạn nghỉ dưỡng, show diễn nghệ thuật, pháo hoa, chợ đêm...

"Khách đến Phú Quốc nhất định phải tới Sunset Town để lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, trải nghiệm... kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản", ông Phương nói và cho biết sẽ mở rộng danh mục đầu tư thời gian tới.

Căn hộ The Sunset với tầm nhìn ra cầu Hôn. Ảnh: Sun Group

Trước thềm APEC 2027, Sun Group đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là bổ sung nguồn cung căn hộ lưu trú cao cấp. Giới đầu tư cũng dành sự quan tâm cho phân khu The Sunset nằm trên sườn núi Ông Quán, tầm nhìn bao trọn biển trời Nam đảo.

Phân khu cũng góp phần giải quyết bài toán nguồn cung phòng ốc chất lượng cao, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng trước thềm APEC. "Thừa hưởng hạ tầng tiện ích đã hoàn thiện, căn hộ The Sunset mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng giữa đô thị phồn hoa mà vẫn được hưởng bầu không khí trong lành, xa rời kẹt xe, ô nhiễm", đại diện chủ đầu tư nói thêm.

Trong chuyến thăm cụm công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 mới đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết ấn tượng với hệ sinh thái quy mô đang được Sun Group kiến tạo tại Nam đảo. "Với mức độ đầu tư hiện nay, Phú Quốc chắc chắn sẽ là một hòn đảo đẹp, giá trị cao và cực kỳ hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế. Khi giới đầu tư quốc tế đến, cơ hội sẽ rất lớn", ông Đính nhận định.

Hoài Phương