Chiến lược tập trung vào hiệu suất năng lượng của Daikin Vietnam

Từ 2020 đến 2024, Daikin Vietnam được Bộ Công Thương trao tặng danh hiệu "Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất" nhờ những cải tiến về công nghệ và quy trình sản xuất.

Đại diện thương hiệu cho biết nền tảng cho hiệu suất của mỗi chiếc điều hòa Daikin bắt nguồn từ sự kết hợp của các công nghệ cốt lõi. Trong đó, nổi bật là sự kết hợp giữa công nghệ Inverter và máy nén Swing độc quyền phối hợp nhịp nhàng để tạo nên một cỗ máy vận hành thông minh và bền bỉ. Máy nén Swing DC từ trở có thiết kế liền khối, giúp giảm ma sát, hạn chế rò rỉ môi chất lạnh, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn 20% so với động cơ AC thông thường.

Ngoài ra, Daikin còn phát triển tính năng Mắt thần thông minh - cảm biến hồng ngoại có khả năng tự động nhận diện chuyển động. Khi không có người trong phòng trong 20 phút, điều hòa sẽ tự tăng nhiệt độ 2 độ C để tiết kiệm điện, sau đó tự động quay lại cài đặt ban đầu khi có người trở lại. Tính năng này giúp giảm lãng phí năng lượng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Đại diện thương hiệu chia sẻ, đây là kết quả của tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc tại Việt Nam, từ việc xây dựng nhà máy sản xuất đến nghiên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, tối ưu hóa khả năng tiết kiệm điện cho người tiêu dùng.

Chiến lược lấy hiệu suất năng lượng làm trung tâm không chỉ giúp Daikin giữ vững danh hiệu uy tín, mà còn là cam kết của doanh nghiệp với môi trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Nhờ tập trung vào hiệu suất năng lượng, Daikin Vietnam 5 năm liền đạt danh hiệu "Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất" do Bộ Công Thương tổ chức. Trong năm 2024, 20 mẫu điều hòa Daikin được chứng nhận "Sản phẩm Hiệu suất năng lượng cao nhất", đồng thời đạt nhãn năng lượng 5 sao, mức cao nhất cho khả năng tiết kiệm điện.

Để đạt được nhãn 5 sao, chỉ số hiệu suất năng lượng mùa (CSPF) của điều hòa phải đạt tối thiểu 5,2, cao hơn đáng kể so với mức 4,2 của chuẩn cũ. Toàn bộ sản phẩm của Daikin đáp ứng các tiêu chuẩn mới, với chỉ số CSPF trải dài từ 5,6 đến 7,24. "Điều này cho thấy sự tiên phong và nền tảng công nghệ của chúng tôi", đại diện Daikin Vietnam nói.

Đại diện Daikin Vietnam nhận giải thưởng "Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất 2024" do Bộ Công Thương trao tặng. Ảnh: Daikin Việt Nam

Toàn bộ quy trình đánh giá được thực hiện nghiêm ngặt bởi các đơn vị uy tín như Bộ Công Thương, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Việt Nam (VECEA), cùng các trung tâm kiểm định độc lập như Quatest 3.

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm năng lượng, Daikin cũng phát triển các công nghệ như làm lạnh nhanh, luồng gió dễ chịu, cân bằng độ ẩm, hạn chế khô da, tính năng hai chiều (làm lạnh – sưởi ấm) phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Đại diện thương hiệu cho biết, các dòng sản phẩm của Daikin đa dạng về mẫu mã và công suất, phù hợp với nhu cầu sử dụng từ hộ gia đình đến văn phòng, khách sạn, nhà hàng. Đây cũng là cách doanh nghiệp chinh phục thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt vào năm 1995.

Yên Chi