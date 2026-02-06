Chiến lược tạo niềm tin của đội ngũ Generali miền Bắc

Chia sẻ giá trị thật, chiến lược thấu cảm và triết lý không chạy theo số lượng là ba chiến lược giúp các Giám đốc Tổng đại lý Generali miền Bắc tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng ổn định và mở rộng quy mô của Generali Việt Nam, với hệ thống Văn phòng Tổng đại lý phát triển đồng đều, đội ngũ tư vấn tài chính ngày càng chuyên nghiệp và tỷ lệ MDRT duy trì ở mức cao.

Văn phòng Tổng đại lý (GA - General Agency) là đơn vị kinh doanh độc lập trực thuộc hệ thống của Generali, gồm nhiều nhóm tư vấn viên. GA (Văn phòng Tổng đại lý) thường có một GAD (Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý) đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành, tuyển dụng, huấn luyện và phát triển đội ngũ.

Sau một năm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, các giám đốc văn phòng tổng đại lý tiêu biểu của Generali miền Bắc chia sẻ về hành trình kiến tạo giá trị và niềm tin thông qua ba triết lý lãnh đạo: giá trị thật, chiến lược thấu cảm và tinh thần không chạy theo số lượng.

Từ trái sang phải: GAD Tạ Thị Thanh Phong, GAD Lê Thị Hồng Minh và GAD Phan Thị Quỳnh Trang. Ảnh: Generali Việt Nam

Tạo niềm tin bằng giá trị thật

GAD Phan Thị Quỳnh Trang định nghĩa "giá trị thật" của bảo hiểm nhân thọ không chỉ nằm ở quyền lợi tài chính mà còn ở sự bảo vệ, đồng hành và trách nhiệm với con người.

Từ đó, chị Trang xây dựng niềm tin với khách hàng bằng sự kiên định với nghề và cam kết duy trì tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn trong gần một thập kỷ.

Chị Trang gia nhập Generali từ tháng 9/2016 và nhanh chóng khẳng định năng lực trong vai trò tư vấn tài chính. Sau hai năm, chị đưa ra quyết định gắn bó lâu dài với nghề, định hướng phát triển sự nghiệp theo con đường chuyên nghiệp và bền vững.

Năm 2025, chị thành lập Văn phòng Tổng đại lý của riêng mình là GenBella Tràng An, quy tụ hơn 100 tư vấn tài chính, tập trung vào chuyên môn, am hiểu thị trường và tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.

Theo chị Trang, thành công của người tư vấn không chỉ đo bằng số lượng hợp đồng mà bằng mức độ tin tưởng mà khách hàng dành cho họ. Từ khi còn là Trưởng ban Kinh doanh, chị luôn duy trì 6-8 MDRT mỗi năm, nhiều lần thuộc nhóm dẫn đầu doanh số toàn quốc.

Ngày nay, GenBella Tràng An được xem như "cái nôi" đào tạo thế hệ MDRT nòng cốt, nơi các tư vấn tài chính trẻ được học cách trưởng thành, "vững nghề, vững tâm và vững tương lai".

Trong quá trình gắn bó cùng Generali, chị Trang liên tục đạt danh hiệu MDRT 8 năm liền, được vinh danh "Người bạn trọn đời với khách hàng" và nhiều lần nhận giải thưởng GenLion, GenChampion, GenCaptain hạng Kim cương.

MDRT (viết tắt của Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể.

Chiến lược thấu cảm và kỷ luật

Nếu như GenBella Tràng An khởi đầu từ niềm tin vào giá trị thật, thì GA Ba Đình dưới sự điều hành của GAD Lê Thị Hồng Minh phát triển trên nền tảng "thấu cảm và kỷ luật". Với chị Minh, sự gắn bó lâu dài giữa tổ chức và khách hàng phải bắt đầu từ nội lực con người - khi mỗi tư vấn viên được làm việc trong môi trường minh bạch, có định hướng rõ ràng.

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, gia nhập Generali từ năm 2015, chị Minh là một trong những GAD đầu tiên xây dựng hệ thống Văn phòng Tổng đại lý tại miền Bắc. Sau gần 9 năm hoạt động, GA Ba Đình trở thành một trong những văn phòng có quy mô lớn với hơn 300 tư vấn viên. Đơn vị cũng là văn phòng duy nhất trong khu vực phát triển thành công hai Tổng đại lý trực thuộc: GenCasa Tây Hồ và GenBella Tràng An.

Theo chị Minh, tính kỷ luật được kết hợp với phương pháp quản trị nhân sự gần gũi. Việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ và khách hàng giúp chị duy trì tính ổn định của hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ. Triết lý "nghiêm khắc để yêu thương đúng cách" được chị áp dụng như một nguyên tắc lãnh đạo: giữ vững tiêu chuẩn nghề nghiệp nhưng vẫn đảm bảo sự đồng hành, hỗ trợ cần thiết. Cách tiếp cận này giúp GA Ba Đình duy trì tỷ lệ vận hành ổn định, doanh thu và tỷ lệ duy trì hợp đồng cao trong nhiều năm liền.

Không chạy theo số lượng

Trong bức tranh chung của Generali miền Bắc, GA Hoàng Mai mang màu sắc riêng khi kiên định với hướng đi "lấy chất lượng làm trọng tâm". GAD Tạ Thị Thanh Phong, với gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, cho rằng sự bền vững của một tổ chức không nằm ở tốc độ mở rộng mà ở khả năng duy trì đội ngũ có năng lực và đạo đức nghề nghiệp.

Thành lập năm 2017, GenCasa Hoàng Mai được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: kỷ luật, tính chuyên nghiệp và sự đồng hành. Khác với nhiều đơn vị ưu tiên mở rộng quy mô, GA này tập trung vào đào tạo và huấn luyện cá nhân, giúp tư vấn viên phát triển toàn diện về kỹ năng và nhận thức nghề nghiệp.

Chị Phong cho biết, một đội ngũ mạnh không đến từ may mắn mà từ tính nhất quán trong phương pháp quản lý. Bản thân chị dành phần lớn thời gian cho đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hướng tới việc mỗi tư vấn viên có thể tự chủ trong công việc. "Chúng tôi không đặt mục tiêu tăng số lượng nhanh, mà chú trọng chất lượng - từ tư duy, kỹ năng đến thái độ nghề nghiệp", chị nói.

Nhờ định hướng đó, GA Hoàng Mai trở thành một trong những Văn phòng Tổng đại lý có tỷ lệ MDRT cao nhất toàn quốc, đồng thời duy trì được tính gắn kết trong đội ngũ. Mô hình quản trị nhân sự của đơn vị này được đánh giá phù hợp với định hướng dài hạn của Generali: phát triển dựa trên con người và niềm tin thay vì chỉ số tăng trưởng ngắn hạn.

Từ giá trị thật đến chiến lược thấu cảm, từ kỷ luật đến chất lượng, ba Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý của Generali miền Bắc đang góp phần định hình phong cách phát triển đặc trưng của hệ thống - chú trọng tính bền vững, lấy con người làm trọng tâm và đặt niềm tin của khách hàng làm thước đo cho thành công.

Thái Anh