Chiến lược tăng doanh thu của ba tổng đại lý Generali Việt Nam

Chú trọng tính minh bạch, phân quyền rõ ràng, chia sẻ giá trị nhân văn là ba chiến lược giúp các giám đốc tổng đại lý Generali Việt Nam duy trì tăng trưởng.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp, với mạng lưới văn phòng tổng đại lý phát triển rộng khắp, đội ngũ tư vấn tài chính ngày càng chuyên nghiệp, chỉ số duy trì hợp đồng và tỷ lệ MDRT duy trì ở mức cao.

Trong hệ thống đó, ba đại diện gồm anh Nguyễn Văn Vịnh - GenCasa Mỹ Đình, anh Đỗ Văn Biên - GenCasa Huế 1 và Quảng Trị, cùng chị Phạm Thị Tuyết Sang - GenCasa Thủ Đức 3 lần lượt lãnh đạo các tổng đại lý, đều nằm trong nhóm có doanh thu cao nhất toàn quốc. Ba giám đốc với ba phong cách lãnh đạo khác nhau, cùng chung mục tiêu phát triển bền vững, gia tăng doanh thu và lan tỏa giá trị nhân văn.

Văn phòng Tổng đại lý (GA - General Agency) là đơn vị kinh doanh độc lập trực thuộc hệ thống của Generali, gồm nhiều nhóm tư vấn viên. GA (Văn phòng Tổng đại lý) thường có một GAD (Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý) đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành, tuyển dụng, huấn luyện và phát triển đội ngũ.

Từ trái sang phải: GAD Đỗ Văn Biên, GAD Nguyễn Văn Vịnh và GAD Phạm Thị Tuyết Sang. Ảnh: Generali

Chú trọng tính minh bạch

Năm 2025, văn phòng GenCasa Mỹ Đình do GAD Nguyễn Văn Vịnh lãnh đạo đạt doanh thu cao nhất cả nước, với tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ hai vượt 90%. Anh cho rằng thành quả này đến từ triết lý "Sống tử tế - Làm chuẩn chỉnh - Gắn kết dài lâu", giúp mỗi thành viên không chỉ giỏi nghề mà còn bền chí theo đuổi sứ mệnh chung.

Để đạt kết quả đó, anh Vịnh chọn cách bắt đầu lại từ gốc. Năm 2020, giữa thời điểm đại dịch khiến thị trường bảo hiểm gần như "đóng băng", anh quyết định rời vị trí Trưởng miền để bắt đầu hành trình xây dựng văn phòng Tổng đại lý GenCasa Mỹ Đình.

Anh định hướng văn phòng theo triết lý "Lãnh đạo bằng hệ thống - Đồng hành bằng trái tim", chú trọng xây dựng quy trình minh bạch, chương trình đào tạo chuẩn MDRT, kết hợp tư duy quản trị hiện đại với văn hóa làm việc gắn kết như gia đình. Nhờ đó, GenCasa Mỹ Đình duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành một trong những văn phòng tiêu biểu nhất của Generali Việt Nam.

Xây giá trị lõi

Tại miền Trung, GenCasa Huế 1 và Quảng Trị dưới sự dẫn dắt của GAD Đỗ Văn Biên nhiều năm liền nằm trong nhóm văn phòng có doanh thu phí bảo hiểm cao nhất cả nước. Năm 2025, dù khu vực đối mặt nhiều biến động về kinh tế và thời tiết, hai văn phòng vẫn tăng trưởng vượt kỳ vọng, với hơn 30.000 khách hàng được bảo vệ và đội ngũ hơn 1.000 tư vấn tài chính hoạt động hiệu quả.

Theo anh Biên, kết quả này đến từ triết lý "lãnh đạo phục vụ, đặt con người ở trung tâm". Anh tin rằng khi đội ngũ đã tin tưởng đi theo, người lãnh đạo phải giúp họ thành công và hạnh phúc, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất.

Xuất thân là chuyên viên y khoa, anh Biên gia nhập Generali từ năm 2016, mang theo tư duy "giúp người khác vững vàng trước rủi ro". Anh phát triển mô hình quản trị "Kiềng ba chân", phân định rõ vai trò, quy trình và cơ chế giám sát, giúp văn phòng vận hành bài bản, minh bạch. Sự kết hợp giữa kỷ luật và sẻ chia đã tạo nên nền tảng tăng trưởng ổn định cho toàn đội ngũ.

Giữ sự cân bằng trong đội nhóm

Ở khu vực phía Nam, GenCasa Thủ Đức 3 do chị Phạm Thị Tuyết Sang điều hành giữ vị trí trong Top 3 doanh thu cao nhất toàn quốc năm 2025. Chị Sang nhiều năm liền đạt các danh hiệu MDRT, COT, TOT - cấp bậc cao nhất trong hệ thống MDRT quốc tế. Với chị, thành công ngoài đo bằng con số, còn ở khả năng truyền cảm hứng và vun đắp sự bền vững cho đội ngũ.

Gia nhập Generali hơn 11 năm, chị Sang từng trải qua mọi giai đoạn của nghề, từ những ngày khởi đầu khó khăn đến khi đảm nhận vị trí Giám đốc văn phòng Tổng đại lý năm 2024. Ngay từ khi bắt đầu, chị định hướng xây dựng GenCasa Thủ Đức 3 thành "ngôi nhà thứ hai", nơi tư vấn viên được phát triển hạnh phúc và có mục tiêu rõ ràng.

Triết lý "Lãnh đạo bằng tình, dẫn dắt bằng tầm" được chị áp dụng trong mọi hoạt động: từ các buổi huấn luyện nhóm nhỏ đến những buổi coaching (chia sẻ). Với sự kiên trì và tinh thần tử tế, chị Sang đã xây dựng một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, đưa GenCasa Thủ Đức 3 trở thành điểm sáng của Generali miền Nam.

Theo đại diện Generali, ba hành trình, ba phong cách lãnh đạo - cùng hướng đến một giá trị chung: phát triển bền vững dựa trên con người. Những giám đốc tổng đại lý này đang góp phần hiện thực hóa sứ mệnh "Người bạn Trọn đời".

Ba danh hiệu MDRT, COT và TOT thuộc hệ thống ghi nhận thành tích quốc tế của Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô (Million Dollar Round Table - MDRT), tổ chức toàn cầu dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm nhân thọ xuất sắc. Đây là những cấp bậc thể hiện năng lực kinh doanh vượt trội, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và khả năng dẫn dắt cộng đồng.

Thái Anh