Trở thành thành viên MDRT là đích đến, giúp tư vấn viên có môi trường học hỏi và phát triển nhiều hơn. Sau khi đạt được danh hiệu, các mục tiêu đó còn cần được bổ sung, cập nhật để duy trì danh hiệu qua nhiều năm, hướng tới mục tiêu trở thành MDRT trọn đời. Sau MDRT, tư vấn viên có thể bứt phá đến các danh hiệu như COT (Court of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 3 lần MDRT) và TOT (Top of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 6 lần MDRT).Đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng thư ký nhận định, việc duy trì danh hiệu MDRT khá khó do xét theo thành tích hàng năm, đòi hỏi liên tục cập nhật.