Chiến lược phát triển đội ngũ tư vấn viên Generali tại miền Trung

Hai giám đốc Văn phòng Tổng đại lý của GenCasa Đà Nẵng 3 và GenCasa Quảng Ngãi 2 nêu cách quản trị con người, lấy đào tạo, chữ tín, tử tế làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Sau 15 năm phát triển tại Việt Nam, Generali đang định hình vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chú trọng yếu tố con người, trong khách hàng lẫn đội ngũ tư vấn. Theo đại diện đơn vị, trong hành trình phát triển, thị trường miền Trung được đánh giá là bền vững và gắn bó, cách quản trị của các lãnh đạo văn phòng tổng đại lý cho thấy sự linh hoạt, thực tế và chú trọng đào tạo nội lực.

Hai Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý - GAD Ngô Thị Sơn (GenCasa Đà Nẵng 3) và GAD Nguyễn Thành Nhân (GenCasa Quảng Ngãi 2) là những gương mặt tiêu biểu của khu vực này. Họ cùng chia sẻ triết lý lãnh đạo hướng đến con người, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, và xem phát triển bền vững là thước đo thành công.

Từ trái sang: GAD Nguyễn Thành Nhân (GenCasa Quảng Ngãi 2) và GAD Ngô Thị Sơn (GenCasa Đà Nẵng 3). Ảnh: Generali Việt Nam

Văn phòng Tổng đại lý (GA - General Agency) là đơn vị kinh doanh độc lập trực thuộc hệ thống của Generali, gồm nhiều nhóm tư vấn viên. GA (Tổng đại lý) thường có một GAD (Giám đốc Tổng đại lý) đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành, tuyển dụng, huấn luyện và phát triển đội ngũ.

Chú trọng kỷ luật, gắn kết tập thể

Văn phòng Tổng đại lý GenCasa Đà Nẵng 3 được xây dựng theo định hướng chuyên nghiệp hóa đội ngũ, chú trọng đào tạo và duy trì chuẩn mực trong phục vụ khách hàng.

Giám đốc Văn phòng, GAD Ngô Thị Sơn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Trong quá trình điều hành, chị chọn phát triển đội ngũ theo hướng tập trung vào yếu tố con người và sự tử tế trong nghề nghiệp. Theo chị Sơn, sự bền vững của một tổ chức không đến từ tốc độ mở rộng, mà từ khả năng giúp từng thành viên hiểu rõ giá trị nghề và phát triển lâu dài.

GenCasa Đà Nẵng 3 vận hành theo nguyên tắc "đào tạo - kỷ luật - gắn kết". Các chương trình huấn luyện được tổ chức thường xuyên, tập trung vào kỹ năng chuyên môn, tư duy nghề nghiệp và cách giao tiếp hiệu quả với khách hàng. Chị Sơn cho rằng đào tạo không chỉ là bước khởi đầu, mà là quá trình liên tục giúp đội ngũ thích ứng, tự tin và duy trì chuẩn mực nghề nghiệp.

"Con người là trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Khi đội ngũ được trang bị kiến thức và kỹ năng đúng, họ sẽ chủ động hơn và có thể làm nghề lâu dài", chị chia sẻ.

Môi trường làm việc tại GenCasa Đà Nẵng 3 được xây dựng dựa trên ba giá trị: đoàn kết - chuyên nghiệp - chất lượng. Các hoạt động nội bộ tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thực tế và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Văn hóa "tử tế - tận tâm - tin tưởng" được duy trì như một chuẩn mực ứng xử giữa đồng nghiệp, với khách hàng và với tổ chức.

Giữ chữ tín để tạo giá trị lâu dài

GenCasa Quảng Ngãi 2 được xây dựng theo mô hình hệ thống hóa, chú trọng quy trình và phân quyền quản lý rõ ràng. Giám đốc Văn phòng, GAD Nguyễn Thành Nhân có 24 năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ. Anh lựa chọn triết lý phát triển dựa trên "chữ tín" và "sự bền vững", xem đây là hai giá trị then chốt để duy trì mối quan hệ dài hạn với khách hàng cũng như đội ngũ.

Theo anh Nhân, "chữ tín" trong nghề bảo hiểm không chỉ là cam kết với khách hàng, mà còn là sự minh bạch và nhất quán trong điều hành. Anh cho rằng khi doanh nghiệp giữ được uy tín nội bộ, tư vấn viên sẽ yên tâm phát triển sự nghiệp và gắn bó với tổ chức.

Song song đó, GenCasa Quảng Ngãi 2 đầu tư đáng kể cho đào tạo và phát triển năng lực nhân sự. Các khóa học nội bộ giúp đội ngũ hiểu rõ quy trình nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn và quản lý thời gian, đồng thời hình thành tư duy làm nghề có kế hoạch. Việc chuẩn hóa quy trình và ứng dụng công nghệ giúp văn phòng vận hành hiệu quả, giảm phụ thuộc vào yếu tố cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ.

"Trong lĩnh vực bảo hiểm, kiên nhẫn và giữ chữ tín là hai yếu tố quyết định sự tồn tại lâu dài. Khi khách hàng tin tưởng, đội ngũ ổn định, tổ chức có thể duy trì tăng trưởng bền vững mà không cần chạy theo con số ngắn hạn", anh Nhân chia sẻ.

Theo anh, mô hình vận hành của GenCasa Quảng Ngãi 2 sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng trao quyền nhiều hơn cho cấp quản lý trung gian, kết hợp kiểm soát chất lượng dịch vụ chặt chẽ để nâng cao tính chuyên nghiệp của toàn hệ thống.

Thái Anh