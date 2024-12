Chiến lược mở rộng nhóm khách của VIB qua 'Anh trai say hi'

VIB mở rộng tiếp cận đa dạng khán giả, áp dụng chiến lược "phễu marketing" từ "Anh trai say hi", giúp tăng 60% số lượng thẻ mở mới so cùng kỳ.