Chiến lược công nghệ song hành phát triển bền vững của HP Việt Nam

HP Việt Nam triển khai nhiều hoạt động tạo cộng đồng thích nghi công nghệ trong năm 2025 bên cạnh phát triển danh mục thiết bị tích hợp AI.

Thay vì định vị là thương hiệu thiết bị công nghệ, đơn vị bước vào giai đoạn chuyển đổi, tập trung nhiều hơn vào xây dựng cộng đồng và người dùng tự tin làm chủ AI, hướng đến phát triển bền vững.

Giới thiệu loạt AI PC

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của hãng là HP Vietnam Day 2025 - sự kiện công nghệ lớn nhất từng được hãng tổ chức nhân 30 năm hoạt động. Sự kiện tập trung vào việc giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ thế hệ mới, đặc biệt là hệ sinh thái máy tính tích hợp AI.

HP đã giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm AI PC mới, đánh dấu bước chuyển dịch sang thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện bước chuyển quan trọng trong chiến lược thương hiệu khi thống nhất toàn bộ dòng máy tính cá nhân dưới thương hiệu OmniBook và tinh gọn danh mục máy tính doanh nghiệp với dòng EliteBook.

Theo đơn vị, động thái này đơn giản hóa việc lựa chọn sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh cam kết của trong việc ứng dụng AI để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Các sản phẩm tích hợp AI của HP. Ảnh: HP

Một trong những điểm nhấn là HP OmniBook Ultra Flip 14 - máy tính cá nhân mỏng nhẹ và mạnh nhất của hãng đến thời điểm hiện tại. Máy trang bị màn hình cảm ứng OLED 14 inch, vi xử lý đầu bảng tích hợp nhân AI giúp nâng cao hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, HP EliteBook X G1a được định vị cho đối tượng doanh nghiệp với hiệu năng cao, đồ họa và bảo mật nâng cao - phù hợp cho các tác vụ văn phòng hiện đại.

Ngoài laptop, HP còn ra mắt các thiết bị dành cho game thủ và sáng tạo nội dung, cùng bộ phụ kiện HyperX cải tiến khả năng kết nối tự động để tạo trải nghiệm làm việc và giải trí linh hoạt. Đồng thời, loạt công cụ trí tuệ nhân tạo như AI Companion, Poly Camera Pro được tích hợp vào sản phẩm nhằm hỗ trợ các tác vụ hội họp, tạo nội dung và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Theo đại diện hãng, việc mở rộng danh mục thiết bị tích hợp AI nhằm đáp ứng xu hướng khi người dùng Việt có mức độ sẵn sàng với trí tuệ nhân tạo ngày càng cao. Bên cạnh đó, AI giúp tối ưu hiệu năng và tạo khả năng làm việc ở nhiều không gian khác nhau - yếu tố mà người lao động thế hệ mới chú trọng. "AI là xu hướng dẫn dắt mọi sản phẩm HP, từ cách thiết kế phần cứng, tối ưu phần mềm đến trải nghiệm người dùng", đại diện HP nói.

Xây dựng cộng đồng thích nghi công nghệ

Hướng đến việc cung cấp cơ hội trải nghiệm thực tế với các công cụ AI và thiết bị công nghệ mới, HP đã tổ chức chuỗi Creator Workshop dành cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Đơn vị cho biết chuỗi chương trình này diễn ra khi thị trường sáng tạo nội dung tại Việt Nam đang phát triển nhanh, với nhu cầu lớn về kỹ năng số và thiết bị phù hợp.

Đơn vị cũng hợp tác với Nvidia triển khai các khóa AI Masterclass, nhằm giúp hệ người lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp đối tác nắm bắt nhanh xu hướng AI và cách ứng dụng trong công việc.

HP còn tập trung cho mảng giáo dục. Hơn 2.000 học sinh, sinh viên đã được tiếp cận với các chương trình STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) và định hướng nghề nghiệp do thương hiệu triển khai. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin thông qua tài trợ phòng IT lab, xây dựng trường học ở các khu vực khó khăn thuộc đồng bằng sông Cửu Long giúp hàng nghìn học sinh có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin, cải thiện chất lượng cơ sở vật chất học tập.

Triển khai cam kết bền vững

Song hành hoạt động công nghệ, HP Việt Nam đã hợp tác cùng Pan Nature tổ chức chiến dịch phục hồi rừng tại khu vực Tây Bắc. Trong năm, các bên đặt mục tiêu trồng 30.000 cây xanh, phục hồi 50 ha rừng tại Hòa Bình và Sơn La - nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Các hoạt động cộng đồng của HP. Ảnh: HP

Chiến dịch là một phần trong kế hoạch dài hạn phục hồi 500 ha rừng giai đoạn 2022/-2032 tại các khu vực sinh thái trọng yếu. Riêng đợt triển khai tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình), khoảng 3.700 cây được trồng trên diện tích gần 6 ha, với sự tham gia của 183 đại biểu đại diện doanh nghiệp, tổ chức, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư.

Theo Pan Nature, toàn bộ quy trình trồng và chăm sóc cây được thực hiện dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của tổ chức và cán bộ kiểm lâm địa phương, nhằm đảm bảo tỷ lệ sống và khả năng phục hồi sinh cảnh. Việc HP tham gia các chương trình phục hồi rừng được xem là một bước cụ thể hóa các cam kết ESG mà doanh nghiệp theo đuổi ở cấp toàn cầu, đồng thời gắn với điều kiện sinh thái tại Việt Nam.

HP cũng mở rộng các sáng kiến hướng tới ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong các hoạt động khác của doanh nghiệp, từ phát triển sản phẩm đến chương trình cộng đồng. Trong đó, ở khâu phát triển sản phẩm, các thiết bị của hãng sử dụng khung nhôm tái chế nhằm duy trì độ bền, hiệu suất ổn định và kéo dài vòng đời thiết bị.

Đơn vị cho biết đã sử dụng 2,2 triệu tấn vật liệu tái chế và tuần hoàn trong phát triển sản phẩm. Mục tiêu 2026 là sử dụng 90% kim loại tái chế. Đến năm 2030, doanh nghiệp cam kết giảm 50% phát thải CO2.

Gần đây nhất, thương hiệu đã công bố hợp tác với WWF Việt Nam, triển khai các chương trình quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cộng đồng. Đại diện HP Việt Nam cho biết, đơn vị đã hợp tác với WWF từ năm 2020. Đến nay, hai bên đã triển khai các hoạt động bảo tồn trên hơn 500.000 mẫu rừng, tương đương khoảng 202.000 ha, tại Trung Quốc, Brazil, Australia và Peru. Việc mở rộng hợp tác tại Việt Nam nhằm góp phần cải thiện quản lý rừng, tăng cường sinh cảnh tự nhiên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Minh Đức - CEO HP Vietnam. Ảnh: HP

Đơn vị khẳng định, việc song hành giữa phát triển sản phẩm công nghệ mới và xây dựng cộng đồng bền vững là chiến lược để định vị vai trò trong kỷ nguyên AI. Trong đó, đổi mới công nghệ phải đi cùng trách nhiệm xã hội.

Hoài Phương