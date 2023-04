Chiến dịch Trump bán áo phông 'không phạm tội'

Cửa hàng trực tuyến của ông Trump thông báo cung cấp áo phông mới in chân dung ông cùng dòng chữ "không phạm tội" cho những người quyên góp 47 USD.

Thông báo "sản phẩm mới, ảnh danh bản" được chiến dịch tái tranh cử của Donald Trump ngày 5/4 gửi tới người ủng hộ về mẫu áo phông mới trên cửa hàng trực tuyến.

Mẫu áo này in "ảnh danh bản" đen trắng của ông Trump, cầm biển ghi tên, mốc thời gian hầu tòa "4/4/2023" và hai con số "45-47", tượng trưng cho kỳ vọng tái đắc cử thành tổng thống Mỹ thứ 47. Phía dưới là dòng chữ "không phạm tội" được viết hoa, in đậm.

Ảnh danh bản là ảnh bị can được cảnh sát chụp để lưu hồ sơ sau khi có quyết định truy tố. Tuy nhiên, bức ảnh in trên mẫu áo phông mới của Trump nhiều khả năng là hình cắt ghép, do cơ quan hành pháp New York đã không chụp ảnh danh bản cựu thổng thống khi ông trình diện tòa án ngày 4/4.

"Bạn có sát cánh cùng tổng thống Trump không?", thông báo từ chiến dịch của Trump có đoạn. "Hãy quyên góp ít nhất 47 USD để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024, và chúng tôi sẽ gửi mẫu áo này cho bạn miễn phí".

Mẫu áo phông mới tại cửa hàng trực tuyến của ông Trump. Ảnh: WSFA 12

Cửa hàng trực tuyến này là nơi bán nhiều sản phẩm đa dạng liên quan đến chiến dịch tái tranh cử của Trump, như đề can ôtô in khẩu hiệu "Trump đã đúng về mọi thứ", hay áo khoác in hình Tổng thống Joe Biden vấp ngã trên cầu thang máy bay.

Đây được xem là nỗ lực gây quỹ đầu tiên của ông Trump sau vụ truy tố lịch sử. Nhiều sản phẩm ăn theo mẫu thiết kế trên đã xuất hiện trên các nền tảng thương mại trực tuyến như eBay, Etsy, được chào bán với mức giá rẻ hơn.

Theo cáo trạng do văn phòng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg công bố, ông Trump đối mặt 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh, tội danh cấp E tại bang New York, liên quan đến ba vụ chi tiền để che giấu thông tin.

Theo cáo trạng, ba vụ chi tiền của ông Trump gồm chi 130.000 USD để ém nhẹm mối quan hệ với sao khiêu dâm Stormy Daniels, 30.000 USD cho nhân viên trực cửa Tháp Trump khi người này cáo buộc ông có con ngoài giá thú và 150.000 USD cho một phụ nữ tuyên bố từng có quan hệ với ông Trump, được cho là cựu người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal.

Theo luật bang này, làm giả hồ sơ kinh doanh nhìn chung là tội nhẹ nhưng các công tố viên có thể tăng nặng cáo buộc nếu họ tin bị cáo hành động để thực hiện hoặc che giấu một tội ác. Nếu bị tuyên phạm trọng tội, ông Trump có thể bị kết án 4 năm tù cho mỗi tội danh, với tổng mức án tối đa 136 năm tù.

Sau khi trình diện tại tòa, ông Trump được tại ngoại mà không phải nộp tiền bảo lãnh. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 4/12 và quá trình xét xử có thể bắt đầu vào tháng 1/2024, một tháng trước khi vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa bắt đầu.

