Chiến dịch Harris chế giễu ông Trump về bài đăng 'ghét Taylor Swift'

Chiến dịch của bà Harris chế giễu Trump bằng cách đăng thông điệp được ghép từ tên các bài hát của Taylor Swift, sau khi cựu tổng thống tuyên bố ông "ghét" nữ ca sĩ.

"Chúng tôi khá chắc rằng thật ổn (Safe & Sound) khi nhận xét Donald Trump đã trải qua tuần suy sụp (Down Bad)", Sarafina Chitika, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Kamala Harris, đăng trên X ngày 15/9, nhắc tới các bài hát của nữ ca sĩ Taylor Swift.

"Người đàn ông không ổn chút nào (chơi chữ từ tên bài hát Mr. Perfectly Fine) ấy đã dành cả tuần cho cảm xúc cá nhân, than vãn về những vấn đề nhỏ nhặt (Champagne Problems) và không dành chút thời gian nào để giải quyết các vấn đề mà người dân Mỹ đang đối mặt. Những lời lan man, kêu la và thuyết âm mưu của ông ấy khiến nhiều người tự hỏi liệu người đàn ông ấy (The Man) có quá 'cảm tính' để trở thành tổng thống hay không", Chitika viết.

Taylor Swift tại Los Angeles hồi tháng 2/2023. Ảnh: AP

Phát ngôn viên chiến dịch Harris cho rằng việc ông Trump liên tục than vãn và đưa ra các thuyết âm mưu suốt tuần qua đã khiến các cử tri ở cả phe Dân chủ và Cộng hòa "quên đi sự tồn tại" (Forget That He Existed) của ông.

"Người Mỹ muốn rời xa (Out of the Woods) sự hỗn loạn và chia rẽ thời Trump, bỏ lại sự trống rỗng (Blank Space) từ những lời hứa không thành của Trump và bắt đầu lại (Begin Again) bằng cách bầu Phó tổng thống Harris, để đảm bảo tương lai nước Mỹ sẽ trường tồn (Long Lived)", Chitika cho biết.

Cựu tổng thống Trump trước đó đăng lên mạng xã hội riêng Truth Social dòng trạng thái "Tôi ghét Taylor Swift". Ông cũng từng tuyên bố không phải người hâm mộ nữ ca sĩ này.

Taylor Swift ngày 10/9 đăng bài trên Instagram, cho biết sẽ bỏ phiếu cho Phó tổng thống và khẳng định bà là "lãnh đạo tài năng, ổn định". Bài đăng của Taylor Swift, nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn ở Mỹ cũng như thế giới, đã thu hút 10 triệu lượt thích, làm dấy lên suy đoán điều này có thể thúc đẩy cơ hội chiến thắng của bà Harris trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay. Cô có hơn 400 triệu người theo dõi trên Instagram, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác.

Ngọc Ánh (Theo Hill/AFP/Reuters)