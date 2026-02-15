Cherry Australia tăng giá mạnh cận Tết

Cherry Australia cỡ lớn tăng vọt sát Tết, giá lên 2 triệu đồng một kg, cao hơn 30% so với tháng trước do nguồn cung cuối vụ khan hiếm.

Sau giai đoạn hạ nhiệt đầu tháng 1 nhờ nguồn cung dồi dào từ Chile, Mỹ và Australia, New Zealand, thị trường cherry nhập khẩu đảo chiều trong những ngày cận Tết. Cherry từ Australia tăng mạnh nhất khi bước vào cuối vụ, kéo giá bán lẻ tăng 30% so với một tháng trước và khoảng 20% cùng kỳ năm ngoái.

Giữa tháng 1, cherry Australia loại lớn phổ biến 700.000-900.000 đồng mỗi kg, hiện tăng lên 900.000 đến 1,5 triệu đồng. Riêng loại cỡ đại (đường kính 34 mm) lên tới 2 triệu đồng mỗi kg, nhiều người vẫn tìm mua những ngày cận Tết dù giá cao.

Ghi nhận tại TP HCM và Hà Nội, nhiều cửa hàng trái cây nhập khẩu liên tục thông báo hết hàng cherry Australia. Một số điểm bán cho biết các lô loại quả 32-34 mm hoặc lớn hơn đã bán hết từ sớm, trong khi hàng mới nhập về tiếp tục tăng thêm 200.000-300.000 đồng mỗi kg.

Tại một cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường Hai Bà Trưng, giá cherry loại 26-28 mm tăng từ 800.000 đồng lên 1,1 triệu đồng một kg chỉ trong vài tuần, còn loại lớn gần như không còn.

Cherry Australia tại cửa hàng trái cây trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn (TP HCM). Ảnh: Farmers Market

Ông Võ Thanh Lộc, đồng sáng lập thương hiệu Farmers Market, cho biết sức mua trái cây nhập khẩu dịp Tết tăng gấp 5-10 lần ngày thường. Trong ba ngày cao điểm (26-28 Tết), lượng cherry tiêu thụ toàn hệ thống dự kiến đạt khoảng một tấn mỗi ngày.

Theo giới kinh doanh, giá tăng do yếu tố mùa vụ. Cherry Australia đang ở cuối vụ (tháng 10 đến giữa tháng 2), sản lượng giảm nhanh đúng vào thời điểm nhu cầu mua dùng, biếu tặng tăng vọt dịp Tết. Hàng kích cỡ lớn vì vậy trở nên khan hiếm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo niên vụ 2025-2026, sản lượng cherry Australia đạt khoảng 18.000 tấn, giảm 10% do thời tiết bất lợi. Dù bang Tasmania dự kiến tăng 15% sản lượng, mức này không đủ bù đắp phần sụt giảm tại các vùng trồng khác.

Chi phí logistics cũng đẩy giá lên cao. Cước vận chuyển hàng không tăng, thời gian thông quan kéo dài do lượng hàng nhập lớn. Việc vướng mắc quy định an toàn thực phẩm theo Nghị định 46 hồi cuối tháng 1 cũng khiến hàng nông sản bị ách tắc cục bộ, buộc doanh nghiệp giảm nhập khẩu để tránh rủi ro lưu kho lâu, giảm chất lượng.

Ngược lại, nguồn cung từ Chile và Mỹ tăng mạnh, giúp mặt bằng giá chung ổn định từ đầu tháng 1. Sản lượng cherry Chile dự kiến đạt 730.000 tấn nhờ diện tích canh tác mở rộng. Phân khúc này có giá 200.000-300.000 đồng mỗi kg, chiếm ưu thế ở nhóm khách hàng phổ thông.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD rau quả, tăng 24% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch từ Chile và Mỹ tăng mạnh, giúp nguồn cung phổ thông dồi dào hơn. Tuy nhiên, hàng Australia tăng chậm hơn, khiến phân khúc cao cấp dễ biến động khi cầu tăng đột biến.

Theo các chủ cửa hàng, nhu cầu trái cây, quà Tết cao cấp vẫn duy trì tốt nhờ nhóm khách trung lưu có thu nhập ổn định. Giá các mặt hàng này thường sẽ hạ nhiệt sau kỳ nghỉ Tết.

