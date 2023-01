Chen nhau dâng lễ, rót dầu vía Ngọc hoàng

Mùng 9 tháng Giêng (30/1), nhiều người đổ về chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (đường Mai Thị Lựu, quận 1) để vía Ngọc hoàng. Theo quan niệm dân gian: "Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên, mùng 10 cúng đất". Do đó vào ngày này nhiều người đổ về chùa cúng vái cầu mong may mắn, bình an cho bản thân và gia đình.

Lúc 9h, trước cổng chùa ùn tắc, lực lượng dân phòng, công an túc trực điều tiết giao thông. Bãi giữ xe trong chùa chật kín chỗ, các điểm giữ xe tự phát đông đúc với giá 20.000 đồng một chiếc.

Chùa vốn là điện thờ Ngọc hoàng thượng đế, do người Hoa xây dựng đầu thế kỷ 20. Chùa được cho là linh thiêng nổi tiếng ở Sài Gòn, là nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng thăm hồi tháng 5/2016.