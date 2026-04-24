Luật sư công sẽ hoạt động từ ngày 1/10

Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, công an, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước đủ tiêu chuẩn luật sư và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm sẽ được làm luật sư công.

Sáng 24/4, Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công, áp dụng từ 1/10/2026 đến 30/9/2028, với 467/484 đại biểu có mặt tham gia tán thành.

Chế định luật sư công được thí điểm tại 8 Bộ, gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; và 10 địa phương là: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Luật sư công phải là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; đủ tiêu chuẩn luật sư. Trong đó cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp.

Các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên ngành tòa án, kiểm tra viên ngành kiểm sát, chấp hành viên, không được làm luật sư công.

Luật sư công không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước.

Bộ trưởng Tư pháp sẽ cấp hoặc cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư công.

Các luật sư tại phiên tòa ở TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Luật sư công sẽ tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội; tư vấn và tham gia giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Luật sư công được hưởng lương, chế độ đặc thù hoặc khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước. Ngoài các khoản trên, khi tham gia giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý, luật sư công được bồi dưỡng một buổi làm việc là 0,5 lần mức lương cơ sở (hiện lương cơ sở là 2,34 triệu đồng).

Vũ Tuân