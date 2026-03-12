Chạy thử quy trình bỏ phiếu trước giờ G

Sáng 12/3, Ban bầu cử số 6 phường Đống Đa kiểm tra, rà soát và vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22, nơi có 2.908 cử tri tham gia bầu cử.
Cử tri sẽ qua bàn kiểm tra để Ban bầu cử phường đối chiếu lại phiếu cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu.
Cử tri xem lại danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 để lựa chọn và bỏ phiếu cho người mà mình tín nhiệm.
Cử tri ghi phiếu bầu theo đúng hướng dẫn in trên phiếu. Trường hợp không tín nhiệm người ứng cử nào, cử tri gạch ngang giữa cả dòng họ và tên của người đó.
Khi viết phiếu bầu, cử tri thực hiện bỏ phiếu kín, không ai được xem nội dung phiếu, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Trên phiếu bầu không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới hoặc gạch trên ở hàng họ và tên người ứng cử; không đánh dấu ký hiệu đặc biệt, không ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử.
Cử tri không được bầu quá số đại biểu được ấn định trên phiếu hoặc bỏ phiếu trắng. Trường hợp viết hỏng, cử tri có quyền đề nghị đổi phiếu bầu khác.
Sau khi hoàn thành việc ghi phiếu bầu, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu dưới sự chứng kiến của Tổ bầu cử.
Sau khi bỏ phiếu, cử tri di chuyển tới bàn của Tổ bầu cử để được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, góc trên bên trái của thẻ cử tri, hoàn tất việc thực hiện quyền bầu cử.
Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Trưởng ban bầu cử số 6, kiểm tra tiến độ chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu, gồm địa điểm bỏ phiếu, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử, cùng các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.
Cử tri kiểm tra danh sách niêm yết để bảo đảm các thành viên trong gia đình đều có tên trong danh sách cử tri, tránh bỏ sót người tham gia bầu cử.
Giang Huy