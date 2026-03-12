Chạy thử quy trình bỏ phiếu trước giờ G

Cử tri ghi phiếu bầu theo đúng hướng dẫn in trên phiếu. Trường hợp không tín nhiệm người ứng cử nào, cử tri gạch ngang giữa cả dòng họ và tên của người đó.

Khi viết phiếu bầu, cử tri thực hiện bỏ phiếu kín, không ai được xem nội dung phiếu, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Trên phiếu bầu không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới hoặc gạch trên ở hàng họ và tên người ứng cử; không đánh dấu ký hiệu đặc biệt, không ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử.

Cử tri không được bầu quá số đại biểu được ấn định trên phiếu hoặc bỏ phiếu trắng. Trường hợp viết hỏng, cử tri có quyền đề nghị đổi phiếu bầu khác.