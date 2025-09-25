Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia

Nghệ AnNam sinh lớp 10 bị người quen qua mạng rủ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", trên đường bắt xe khách từ Tuyên Quang vào TP HCM đã được cảnh sát giải cứu.

Tháng 9, nam sinh 16 tuổi ở xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang quen một số người qua mạng xã hội, được rủ Campuchia "làm công ty".

Ngày 23/9, em giấu bố mẹ, bắt xe khách đi từ Tuyên Quang vào TP HCM. Theo kế hoạch được "đối tác" vạch ra, khi nam sinh tới nơi sẽ có người liên hệ, hướng dẫn đi tiếp các chặng để sang Campuchia.

Khi xe đến Nghệ An, người nhà phát hiện sự việc đã trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Hưng Nguyên phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu rà soát, sau vài chục phút đã xác định và chặn chiếc xe khách chở nam sinh.

Cảnh sát giải thích việc sang Campuchia làm việc chỉ là chiêu trò lừa đảo của tội phạm xuyên quốc gia, thực chất sẽ bị bóc lột sức lao động, tham gia hoạt động phi pháp. Nam sinh hiện được người thân đón về Tuyên Quang tiếp tục học tập.

Thời gian qua, nhiều người dân trên cả nước bị lừa sang Campuchia bằng chiêu trò hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao". Khi qua biên giới, họ bị cưỡng ép tham gia lừa đảo trực tuyến, làm việc hàng chục tiếng mỗi ngày, bị quản lý chặt, thậm chí đánh đập nếu chống đối. Muốn về quê, nạn nhân phải nộp khoản "tiền chuộc" lớn cho chủ sử dụng.

Đức Hùng