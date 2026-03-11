Chặn bắt ôtô nghi vấn ở TP HCM, cảnh sát lần ra đường dây ma túy

Kiểm tra chiếc ôtô khả nghi, cảnh sát thu giữ lượng lớn ma túy, sau đó bắt hơn 30 người trong đường dây đưa chất cấm từ Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam.

Ngày 11/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM bắt hơn 30 người về hành vi Mua bán, Tổ chức sử dụng và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Những nghi can trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ngày 2/3, Đội 4 PC04 phối hợp Công an xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi cũ) chặn chiếc ôtô có biểu hiện nghi vấn, phát hiện Võ Minh Thịnh (33 tuổi) đang cất giấu hơn 7 kg ma túy các loại.

Từ lời khai của Thịnh, cơ quan điều tra bắt Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh - những người giữ vai trò chủ chốt, và 26 người liên quan.

Chặn kiểm tra ôtô nghi vấn lộ đường dây ma túy xuyên biên giới Cảnh sát kiểm đếm 17 kg ma túy. Video: Công an TP HCM

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này nhận ma túy từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh tiếp giáp Campuchia, sau đó mang về các xã ở TP HCM cất giấu. Từ đây, "hàng" được phân chia, vận chuyển giao cho các đầu mối tiêu tại trong nội đô, Tây Ninh, Trà Vinh và Đăk Lăk.

Đến nay, tổng tang vật PC04 thu giữ là hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc và 60 gói "nước vui". Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Thuốc lắc và hàng đá. Ảnh: Công an TP HCM

Việc triệt xóa toàn bộ đường dây từ người cầm đầu đến các mắt xích phân phối và người sử dụng nằm trong kế hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy, và đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới.

Quốc Thắng