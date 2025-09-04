Chăm sóc sức khỏe cha mẹ với dinh dưỡng khoa học từ Abbott

Ở tuổi 75, mẹ anh Chiến không còn hào hứng với việc ăn uống, chỉ ăn qua loa; sống xa nhà, anh Chiến thường dặn bà bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối để giữ sức khỏe.

Anh Huỳnh Chiến đang sống và làm việc ở TP HCM trong khi mẹ anh sống một mình ở Tây Ninh. Lớn tuổi nên bà ăn uống không còn thấy ngon miệng như trước, mỗi bữa chỉ ăn qua loa. Chỉ khi con cháu về thăm, bà mới ăn được thêm chút ít nhờ bữa cơm nhà rôm rả hơn mọi ngày.

Bữa ăn sum vầy bên con cháu giúp người lớn tuổi ăn ngon miệng hơn. Ảnh: Minh Anh

Nghiên cứu khoa học cho thấy, người lớn tuổi thường xuyên gặp phải tình trạng chán ăn do thay đổi khẩu vị. Tình trạng chán ăn kéo dài gây thiếu hụt dinh dưỡng, sụt cân, có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ té ngã và giảm chất lượng cuộc sống. Việc ăn uống một mình cũng khiến người lớn tuổi dễ có tâm lý ăn uống qua loa, dẫn đến cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Mẹ anh Chiến cũng thường mắc các bệnh vặt như ho, cảm cúm khi thời tiết thay đổi và rất ngại khi phải xuống cầu thang. Một lần bà bị ngã trật khớp, quá trình hồi phục kéo dài do sức đề kháng yếu và cơ thể thiếu dưỡng chất. Thuyết phục mẹ lên thành phố ở cùng mình không được, anh Chiến chăm sóc mẹ từ xa bằng cách gửi thực phẩm dinh dưỡng y học dành cho người lớn tuổi để mẹ bổ sung dưỡng chất.

Hiểu được chế độ dinh dưỡng cân bằng và hoạt động thể lực đều đặn là chìa khóa giúp cha mẹ duy trì sức khỏe, chị Minh Phương (Long Biên, Hà Nội) khuyến khích cha mẹ tập thể dục đều đặn tại khu phố. Sống cùng khu chung cư, chị có thể quan tâm sát sao chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn của cha mẹ. Cha mẹ gần 70 tuổi không ăn được nhiều, chị mua sẵn thực phẩm dinh dưỡng bổ sung đường uống để trong nhà ông bà.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người lớn tuổi cần có chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất: vừa đủ tinh bột, giảm dầu mỡ, đảm bảo protein chất lượng cao, nhiều rau xanh và trái cây. Ngoài ra, nên chọn dinh dưỡng bổ sung chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và bổ sung thêm dưỡng chất YBG giúp tăng số lượng tế bào miễn dịch, từ đó giúp tăng cường miễn dịch, giúp giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên.

Thực phẩm dinh dưỡng y học được các gia đình lựa chọn để chăm sóc sức khỏe người thân. Ảnh: Minh Anh

Trong hành trình chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, những thực phẩm dinh dưỡng bổ sung đường uống được xem là một lựa chọn phù hợp. Trong đó, Ensure Gold - thương hiệu dinh dưỡng đến từ Abbott đã đồng hành anh Chiến, chị Phương cũng như nhiều người con để chăm sóc cha mẹ. Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, công thức có HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Abbott có hơn 135 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đa dạng từ dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán đến thiết bị y tế. Riêng thương hiệu Ensure Gold đã có lịch sử hơn 50 năm, lưu hành tại hơn 85 quốc gia trên thế giới và có hơn 30 nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả sản phẩm.

Theo anh Chiến, chị Phương, sự tri ân cha mẹ không chỉ thể hiện qua những quà mùa Vu Lan, mà còn nằm ở sự quan tâm trong đời sống thường ngày. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hay đơn giản là sự lắng nghe là cách tri ân thiết thực, đầy yêu thương để giúp cha mẹ gìn giữ sức khỏe.

Diệp Chi