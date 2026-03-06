CEO MediUSA sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả cho trẻ em, người già

Hà NộiNguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị cáo buộc sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm là thực phẩm chức năng giả trị giá 539 tỷ đồng và thu lợi bất chính 264 tỷ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa đề nghị truy tố Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, về 3 tội danh là Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị đề nghị truy tố 2 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan, Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) bị cáo buộc về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Nguyễn Năng Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Năng Mạnh ngoài là Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA còn là Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.

Từ năm 2016, Mạnh, Hoàng và Vũ đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar và MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng. Mạnh dùng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm thể hiện nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, song thực tế chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.

Về chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Người tiêu dùng mà nhóm này nhắm tới bán sản phẩm chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em.

C03 kết luận, tổng số 88 sản phẩm thực phẩm chức năng trị giá hơn 539 tỷ đồng bị là giả. Qua đó bị can Mạnh thu lợi bất chính 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh còn bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

Trước đó, tại đại án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), tất cả 34 lãnh đạo, cán bộ Nhà nước nhận tiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội Nhận hối lộ. Trong đó cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù vì nhận 44 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Trần Thị Việt Nga 15 năm tù vì nhận 8 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm nhận định, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo và chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng các quy định pháp luật còn chung chung để "hình thành cơ chế xin - cho, nhận hối lộ có hệ thống" trong nhiều khâu quản lý. Cựu cục trưởng đã đưa ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí, quy định phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương nhận tiền.

Phạm Dự