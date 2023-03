CEO FPT Telecom: 'Công nghệ camera AI đi liền nghệ thuật'

15h45 Hỏi đáp giữa khách mời của đại diện FPT Telecom

Trong khi các hoạt động trải nghiệm sản phẩm diễn ra bên ngoài, bên trong hội trường, phần hỏi đáp diễn ra sôi nổi khi nhiều câu hỏi của khán giả gửi tới đại diện FPT Telecom, FPT Camera.

Một khách mời nêu thực trạng mạng xã hội ngày nay xuất hiện khiến không ít người dùng lộ thông tin cá nhân, bị phát tán, do đó, vị này đặt câu hỏi về vấn đề bảo mật của các sản phẩm Camera. Theo đại diện FPT Camera, đây là chủ đề quan tâm hàng đầu của nhiều khách hàng khi sử dụng các sản phẩm camera. Một trong những nguyên nhân đến từ việc người dùng chủ quan khi cài đặt, như quên không cài đặt mật khẩu mới, tạo ra lỗ hổng để hacker dễ dàng tấn công.

Ông Hoàng Việt Anh, và ông Nguyễn Anh Đức trao đổi thêm thông tin với khách mời về 2 sản phẩm mới. Ảnh: Đình Tùng

FPT Camera hiện áp dụng nhiều công nghệ bảo mật mới, tuân theo kỹ thuật, tiêu chuẩn châu Âu. Công nghệ Điện toán đám mây được tích hợp vào hệ thống để tăng cường khả năng lưu trữ dữ liệu và bảo mật cho khách hàng. Ngoài ra, hai dòng camera mới đều mã hoá dữ liệu đầu cuối để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Một khách mời nữ thắc mắc: "Việc huấn luyện AI thực hiện như thế nào? Với trường hợp hai người sinh đôi vào thì thiết bị nhận diện ra sao?

Trả lời câu hỏi này, đại diện FPT cho biết, thông thường nhà cung cấp sẽ huấn luyện trước như nhận diện gương mặt, phát hiện hành vi, phát hiện vật thể như thú cưng... Thứ hai, hệ thống cũng sẽ được "học" hàng ngày, hàng giờ, ngay trong quá trình sử dụng.

"Với các hình ảnh giống nhau như người sinh đôi, trên thế giới đã có một số tổ chức nghiên cứu về cách phân biệt. FPT có thể áp dụng các kết quả trong các nghiên cứu này cho các sản phẩm tương lai", vị này cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Vietnamplus về mức giá của sản phẩm, ông Hoàng Việt Anh cho biết hiện công ty chưa đưa ra mức giá cuối cùng, nhưng hứa hẹn sẽ phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, cụ thể là quanh mức một triệu đồng.

Ông Đinh Cao Sơn - Phó giám đốc FPT Camera. Ảnh: Tùng Đinh

Trong khi đó, ông Đinh Cao Sơn - Phó giám đốc FPT Camera trả lời câu hỏi một khách hàng về điểm khác biệt giữa các dòng camera của FPT và các hãng khác. Theo ông Sơn, với thiết kế hiện nay FPT Telecom muốn nhắc lại triết lý thiết kế: dựa vào chiến lược công nghệ tạo khác biệt, vượt lên trên nhu cầu an ninh thông thường đó là sự trải nghiệm. Theo đó, sản phẩm ngoài đảo bảo vấn đề an ninh còn mang lại giá trị về thẩm mỹ, hoà hợp ngôi nhà. "Ngoài ra, công nghệ mới sẽ giúp khách hàng có trải nghiệm khác biệt so với nhu cầu hiện tại, dễ nhận ra nhất là tính năng và hình dáng - tính thẩm mỹ của sản phẩm", ông nói.