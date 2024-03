Cầu thủ Indonesia nóng lòng đấu Việt Nam

Các cầu thủ Indonesia háo hức chờ trận đấu Việt Nam trên sân nhà Gelora Bung Karno vào ngày 21/3, ở lượt đi vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Indonesia đang xếp cuối bảng F với một điểm, kém đội nhì Việt Nam hai điểm. Mục tiêu của Indonesia là toàn thắng, hoặc thắng một và hoà một trong hai trận sắp tới gặp Việt Nam để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại ba World Cup 2026.

Sự tự tin càng dâng cao khi Indonesia đánh bại Việt Nam 1-0 trong cuộc đối đầu gần nhất, ở vòng bảng Asian Cup 2023. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trước Việt Nam kể từ bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Bên cạnh đó, Indonesia còn có thêm những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu.

Egy Maulana Vikri (áo trắng) trong trận Indonesia thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: Lâm Thoả

"Tôi chắc chắc rằng tất cả cầu thủ đều đặt mục tiêu chiến thắng", tiền đạo Egy Maulana Vikri nói trên trang chủ LĐBĐ Indonesia (PSSI). "Tôi hy vọng cả đội thể hiện hết khả năng để có thể đánh bại Việt Nam".

Trong khi đó, Justin Hubner nóng lòng được thi đấu trên SVĐ quốc gia Indonesia Gelora Bung Karno, với sức chứa gần 80.000 khán giả. Trung vệ sinh năm 2003 càng háo hức khi được nghe kể lại về bầu không khí điên rồ khi Indonesia tiếp đón Argentina vào giữa năm 2023.

"Tôi nghĩ không khí ở trận gặp Việt Nam sẽ còn tuyệt vời hơn nữa", Hubner cho hay. "Tôi không thể làm người hâm mộ thất vọng, đảm bảo rằng sẽ làm mọi thứ và chiến đấu vì họ".

Sân Bung Karno được xem là "chảo lửa" cuồng nhiệt bậc nhất thế giới, là điểm tựa tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Indonesia khi gặp Việt Nam. Ở lần gần nhất gặp nhau tại đây, hai đội hoà 0-0 thuộc bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Justin Hubner (áo trắng) truy cản Nguyễn Văn Toàn trong trận Indonesia thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: Lâm Thoả

Trung vệ Justin Hubner vừa chuyển từ CLB Ngoại hạng Anh Wolves sang CLB J-League 1 Cerezo Osaka. Anh là một trong 10 cầu thủ nhập tịch được HLV Shin Tae-yong lựa chọn vào danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu, trong đó Hubner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Marc Klok, Ivar Jenner và Rafael Struick đã xuất hiện tại Asian Cup 2023. Bốn cái tên mới xuất hiện là Jay Idzes, Nathan Tjoe Aon, Thom Haye và Ragnar Oratmagoen.

Hậu vệ Nathan Tjoe Aon háo hức được ra sân thi đấu sau khi trực tiếp cảm nhận sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Indonesia. Anh cũng đánh giá Indonesia có nhiều tiềm năng phát triển và sẽ khác biệt trong hai đến năm năm tới. "Bóng đá Indonesia đang phát triển nhanh chóng", hậu vệ thuộc SC Heerenveen nói. "Tôi hy vọng tiếp tục tiến bộ hơn trong tương lai để có thể góp sức vào sự phát triển ấy".

Nathan Tjoe Aon trong lễ tuyên thệ nhận quốc tịch Indonesia vào ngày 12/3. Ảnh: Instagram/Timnas Indonesia

Indonesia sẽ hội quân vào ngày mai 18/3 tại thủ đô Jakarta và có ba ngày chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ đội trưởng Asnawi Mangkualam do bị treo giò, tiền vệ Marc Klok do chấn thương. Ngoài ra, hai cầu thủ nhập tịch Thom Haye và Ragnar Oratmagoen không thể đăng ký thi đấu do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch.

