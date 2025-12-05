Cầu Giấy - Harmony: Bản sắc đối đầu ở chung kết bóng rổ trẻ

Tốc độ của THPT Cầu Giấy đối đầu kỷ luật của Vinschool The Harmony ở chung kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Hai đội đều lần đầu dự giải, nhưng đã đánh bại các trường giàu truyền thống bóng rổ học đường để đi tới trận tranh vô địch. Tuy nhiên, nếu dõi theo hành trình của THPT Cầu Giấy và Vinschool The Harmony, từ vòng bảng tới playoff, sẽ thấy đây không phải bất ngờ.

2 cầu thủ THPT Cầu Giấy ăn mừng sau chiến thắng trước THPT Việt Đức tại bán kết 30/11. Ảnh: VYB

Cả hai đều bước vào từng trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ có lối chơi rõ ràng nhưng biết điều chỉnh linh hoạt tùy diễn biến. Đặc biệt, dù đều sở hữu những cầu thủ ngôi sao, Cầu Giấy và Vinschool The Harmony là hai trong số những tập thể đoàn kết nhất tại giải.

Cầu Giấy tạo dấu ấn ngay từ vòng bảng với hai chiến thắng liên tiếp trước Thực Nghiệm và Hà Nội Academy để đứng nhất bảng H. Họ tiếp tục gây bất ngờ ở tứ kết khi đánh bại đương kim á quân Nguyễn Trãi – Ba Đình với cách biệt 17 điểm, trước khi thể hiện sự trưởng thành rõ rệt qua thắng lợi 64-50 trước Việt Đức ở bán kết. Việc duy trì cường độ cao, tận dụng hiệu quả các pha chuyển trạng thái và ném xa đã đưa Cầu Giấy vào chung kết trong mùa giải đầu tiên góp mặt.

Điểm mạnh của Cầu Giấy là lối chơi tốc độ và sự chủ động. Họ thường đẩy nhịp trận đấu lên cao, liên tục khai thác khoảng trống ngay khi đoạt bóng bằng các pha chuyển trạng thái nhanh, từ đó tạo ra nhiều cơ hội ném xa. Việc mạnh dạn dứt điểm từ ngoài vòng ba điểm không chỉ giúp họ tạo khác biệt về điểm số mà còn kéo giãn hàng thủ đối phương, mở lối cho các pha xâm nhập của Nguyễn Tiến Minh.

Đội trưởng Bùi Nam Khánh là mũi nhọn chính ở vòng ngoài, giữ vai trò dẫn bóng và đưa ra quyết định trong các pha phản công. Tuy không có bề dày thành tích như các trường giàu truyền thống ở Hà Nội, Cầu Giấy bù lại bằng sự gắn kết và khả năng duy trì tập trung trong suốt bốn hiệp, yếu tố đã giúp họ vượt qua nhiều đối thủ có kinh nghiệm hơn ở vòng playoff.

Một pha tranh chấp trong bán kết giữa THPT Vinschool The Harmony (áo hồng) và THPT Nguyễn Tất Thành. Ảnh: VYB

Vinschool The Harmony khởi đầu hành trình bằng ngôi nhất bảng D sau các chiến thắng thuyết phục trước Ngôi Sao Hoàng Mai và Lê Quý Đôn – Đống Đa. Ở tứ kết, họ áp đặt thế trận ngay từ đầu để vượt qua Alpha 68-39, trước khi thể hiện bản lĩnh trong trận thắng ngược Nguyễn Tất Thành ở bán kết với tỷ số 47-40. Với lối chơi kỷ luật, khả năng điều chỉnh nhịp độ và chiều sâu đội hình, Harmony thể hiện hình ảnh của một tập thể ổn định, giàu tính kiểm soát.

Vinschool The Harmony theo đuổi phong cách kỷ luật và kiểm soát. Họ không chạy đua tốc độ mà lên bóng chậm, tạo sức ép với nhiều lớp di chuyển không bóng để tìm ra phương án dứt điểm có xác suất cao nhất. Sự gắn kết đã được gây dựng qua nhiều mùa giải là nền tảng để họ duy trì phong độ ổn định, đặc biệt trong các trận cần bản lĩnh.

Kinh nghiệm tham gia các trận đấu loại trực tiếp ở hệ thống giải trẻ Hà Nội giúp Harmony xử lý tốt những thời điểm chịu áp lực, thể hiện rõ ở hai hiệp cuối trận bán kết. Đỗ Thế Bình là trung tâm trong lối chơi, vừa ghi điểm, vừa điều tiết nhịp độ, trong khi các vệ tinh xung quanh tuân thủ chặt chẽ sơ đồ chiến thuật. Chiều sâu đội hình cũng là ưu điểm quan trọng, cho phép họ xoay vòng lực lượng mà không làm giảm chất lượng phòng ngự hay khả năng kiểm soát.

Đỗ Thế Bình, MVP ở tứ kết và bán kết, hứa hẹn là đầu tàu ghi điểm cho Vinschool The Harmony trong trận chung kết diễn ra ngày 7/12. Ảnh: VYB

Sự khác biệt về phong cách khiến trận chung kết trở nên khó đoán. Cầu Giấy sẽ nắm lợi thế nếu đẩy cao nhịp độ, buộc Harmony phải phòng ngự, chuyển đổi liên tục và không kịp thiết lập đội hình. Khả năng ném xa ổn định sẽ tiếp tục là chìa khóa, bởi mỗi cú ném thành công có thể vừa tạo áp lực điểm số, vừa buộc Harmony phải nới rộng phạm vi phòng ngự. Tuy nhiên, độ rủi ro trong những tình huống này cũng cao, đòi hỏi sự tỉnh táo trong lựa chọn thời điểm ra tay.

Ở chiều ngược lại, Harmony sẽ tìm cách đẩy đối thủ về nửa sân nhà, nơi họ có thể tối ưu hóa các bài tấn công quen thuộc và khai thác lợi thế kinh nghiệm của các trụ cột. Nếu kiểm soát được nhịp độ và hạn chế mất bóng, Harmony có thể dần bào mòn sức tấn công của Cầu Giấy. Những điều chỉnh trong hiệp bốn, vốn là điểm mạnh của họ suốt giải, có thể tiếp tục trở thành yếu tố tạo ra khác biệt.

Trận chung kết sẽ không chỉ là màn tranh Cup của hai tập thể cùng lần đầu dự giải, mà còn là màn so tài giữa hai phong cách bóng rổ học đường phổ biến. Tốc độ và sự bùng nổ của Cầu Giấy đối đầu kỷ luật và kinh nghiệm của Harmony. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được bản sắc rõ ràng hơn trong những thời điểm áp lực cao.

Chung kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja diễn ra lúc 15h ngày 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng, được tường thuật trực tiếp trên fanpage và website chính thức của giải.

Hải Long