Cầu Giấy đấu Vinschool The Harmony ở chung kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Hà NộiHai đội lần đầu dự giải lần lượt đánh bại Việt Đức và Nguyễn Tất Thành, ở bán kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress, hôm 30/11.

Ở trận bán kết đầu tiên trong buổi chiều, Cầu Giấy đối đầu Việt Đức, đội cũng có bề dày truyền thống bóng rổ học đường nhưng lần đầu dự giải. Sau hiệp đầu giằng co với tỷ số 16-13, Cầu Giấy bứt lên ở hiệp hai và dẫn 34-26.

Tiến Minh (số 5, đỏ) lên rổ trong trận bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 hôm 30/11. Ảnh: VYB

Khoảng cách được nới rộng ở hiệp ba với sự xuất sắc của Bùi Nam Khánh, người sở hữu kỹ năng dẫn bóng cùng tốc độ vượt trội. Đội trưởng Cầu Giấy tận dụng tốt những pha phản công nhanh để ghi điểm cũng như kiến tạo cho đồng đội, đưa đội nhà dẫn 49-36 sau hiệp ba.

Việt Đức cũng có Nguyễn Đăng Hiếu chơi nổi bật với khả năng càn lướt, đột phá tốt. Cầu thủ số 20 ghi 12 điểm, nhiều thời điểm kéo tinh thần cả đội lên. Việt Đức có chuỗi lên điểm 7-0 ở cuối hiệp bốn để nuôi hy vọng. Nhưng Cầu Giấy kiểm soát tốt tình hình ở hai phút cuối, đảm bảo chiến thắng 64-50.

Nam Khánh và đồng đội đang là ứng viên vô địch nặng ký, sau khi đánh bại hai đối thủ mạnh là Nguyễn Trãi - Ba Đình và Việt Đức ở các vòng knock-out. Ở chung kết, Cầu Giấy sẽ đấu Vinschool The Harmony - đội thắng ngược Nguyễn Tất Thành hôm 30/11.

Trận bán kết cuối cùng chứng kiến màn trình diễn ăn miếng trả miếng của đôi bên. Nguyễn Tất Thành sớm dẫn 14-7, rồi 22-20 sau nửa đầu trận. Cuộc đọ sức trở về thế cân bằng khi Nguyễn Lưu Tường Minh câu được lỗi điểm, cân bằng tỷ số 37-37 giữa hiệp bốn.

Khi trận đấu còn hơn 5 phút, Vinschool The Harmony vẫn bị dẫn 38-39. Nhưng đội bóng áo hồng phòng ngự hiệu quả trong phần còn lại trận đấu, chỉ để Nguyễn Tất Thành ghi thêm một điểm. Ở mặt trận tấn công, Vinschool The Harmony tận dụng tốt những pha ném trung bình và ném phạt, lật ngược tình thế với tỷ số 47-40.

Sơn Tùng (số 1, đỏ) block pha lên rổ của Bảo Lâm bên phía Nguyễn Tất Thành, trong trận bán kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 hôm 30/11. Ảnh: VYB

Trong hiệp cuối, Vinschool The Harmony chỉ để đối thủ ghi 3 điểm. Đây cũng là trường duy nhất có hai đại diện góp mặt ở chung kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress. Trong buổi sáng, nữ The Harmony đánh bại nữ Smart City trong trận derby Vinschool, để vào chung kết gặp đương kim vô địch Phan Đình Phùng.

Chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra ngày 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Song song chú trọng chất lượng chuyên môn, ban tổ chức sẽ trao giải cho đội tuyển có lực lượng cổ động viên đông đảo, nhiệt tình nhất ở mỗi ngày thi đấu, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần đồng đội, tạo bầu không khí sôi động và tăng sự gắn kết giữa các trường.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, với giám sát chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, khi 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ. Vòng bảng diễn ra từ 31/10 tới 16/11, các vòng knock-out từ 23/11 đến 7/12.

Vy Anh