Cầu Giấy Basketball: Từ suýt tan rã đến á quân giải Trẻ VnExpress

Từng suýt tan rã một năm trước, các nam sinh THPT Cầu Giấy bỏ qua hiềm khích để cùng vào chung kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja.

Trong trận chung kết ngày 7/12, Cầu Giấy thi đấu mạch lạc với nhịp độ cao, những pha phối hợp nhanh và chính xác như một tập thể gắn bó nhiều năm. Ít ai biết cách đó không lâu, đội hình này từng chia thành nhiều nhóm nhỏ, giao tiếp hạn chế và khó tìm tiếng nói chung trong mỗi buổi tập.

Đội bóng rổ nam THPT Cầu Giấy bàn chiến thuật trong thời gian nghỉ giữa hiệp của một trận đấu. Ảnh: VYB

Suất thi đấu chính mặc định thuộc về một nhóm trụ cột. Các thành viên mới ít được trao cơ hội, chủ yếu đi tập để góp quỹ, dù có năng lực. Sự rời rạc thể hiện qua thái độ tập luyện. Các cầu thủ đến muộn, khởi động thiếu nghiêm túc. Thậm chí đến ngày thi đấu, vẫn có trường hợp đến muộn.

"Mỗi khi đội thua, thay vì cùng rút kinh nghiệm, mọi người đổ lỗi cho nhau khiến không khí trở nên nặng nề. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc rời đội", quản lý Khánh Huyền chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi huấn luyện viên Lê Minh Hưng tiếp quản đội năm 2024. Kỷ luật sinh hoạt được siết lại, các buổi tập được tái thiết theo hướng gắn kết hơn, và quan trọng nhất là từng thành viên được tạo cơ hội để tham gia vào lối chơi chung.

Một thế hệ cầu thủ trẻ gồm Nam Khánh, Tiến Minh, Thế Anh bắt đầu trở thành trục chính, giúp đội nâng chất lượng thi đấu. Trước đây, nhiều cá nhân có xu hướng cầm bóng nhiều, thiên về thể hiện cá nhân. Nay, Cầu Giấy ưu tiên lối đánh luân chuyển bóng, di chuyển liên tục và tận dụng khả năng phối hợp.

Các thành viên đội bóng rổ nam THPT Cầu Giấy động viên nhau sau khi thua chung kết ngày 7/12. Ảnh: Giang Huy

Sự thay đổi thể hiện rõ rệt ở các trận đấu quan trọng của mùa giải. Điểm nhấn lớn nhất diễn ra ở bán kết gặp THPT Việt Đức. Khi Cầu Giấy đang dẫn sát nút, hậu vệ Nam Khánh chấn thương và phải rời sân. Tiến Minh, lúc này đã thấm mệt, phải dựa vào bảng rổ để lấy lại sức.

Nhưng trước khi vào sân thay đồng đội, Minh quay sang Khánh và nói: "Anh tin em, em sẽ đấu thay phần anh". Khoảnh khắc đơn giản ấy trở thành chất xúc tác giúp cả đội giữ nhịp thi đấu và bảo toàn chiến thắng. "Tôi biết anh Khánh rất buồn khi phải rời sân, nên chỉ muốn anh ấy hiểu là cả đội sẽ không để phí nỗ lực của anh".

Ở góc độ chuyên môn, thế hệ trước của Cầu Giấy từng sở hữu nhiều cá nhân nổi bật, vào đến vòng 1/16 giải học đường VSBL 2024. Nhưng sự thiếu đồng thuận về lối chơi khiến họ không thể tiến xa. Lứa hiện tại tuy không có nhiều ngôi sao nhưng đồng đều, biết chia sẻ trách nhiệm và đặt tập thể lên trên. "Mọi người không còn tranh nhau từng pha bóng như trước. Các bạn chuyền nhiều hơn, hỗ trợ nhau nhiều hơn", chị Huyền nói.

Hành trình của Cầu Giấy Basketball (CGBC) phản chiếu những khó khăn đặc thù của bóng rổ học đường. Nhiều đội thiếu HLV phù hợp, khó duy trì kỷ luật khi lịch học dày, nguồn quỹ hạn chế và dễ nản khi thua liên tiếp.

Nhờ sự đoàn kết và chia sẻ, Cầu Giấy đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2025. Họ vô địch 3x3 Cầu Giấy Open Cup mùa hai với hai đội cùng góp mặt trong top 3, tiến sâu ở VSBL và lần đầu vào chung kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja.

Tập thể đội bóng rổ THPT Cầu Giấy chụp ảnh tại sân trường hồi tháng 9/2025. Ảnh: CGBC

Song song với thay đổi trên sân, Cầu Giấy xây dựng bộ máy vận hành riêng. Mỗi tháng, các thành viên đóng quỹ để chi trả phí sân bãi, di chuyển và các khoản phát sinh, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Đội còn chủ động tổ chức sân chơi học đường Cầu Giấy Open Cup (CGOC), quy tụ 24 đội bóng rổ 3x3, huy động được tài trợ tiền mặt lẫn hiện vật để trao thưởng. Giải nội bộ CGBL cũng duy trì nhiều mùa, kết nối các thế hệ học sinh, tạo văn hóa bóng rổ cho trường.

Đội hậu cần gồm hơn 10 thành viên phụ trách chuyên môn, tổ chức, truyền thông và sản xuất nội dung. Trong những ngày thi đấu, mỗi sân có ít nhất hai bạn làm thư ký, đồng thời có nhóm quay phim, chụp ảnh và viết nội dung, tất cả đều là học sinh. "Khi cần thêm nhân lực, chúng tôi nhờ tình nguyện viên hỗ trợ và luôn có mức hỗ trợ từ 200.000 đến 300.000 đồng cho mỗi bạn", chị Huyền cho biết.

Sau mùa giải VnExpress 2025 – Cup Ziaja, đội hướng tới việc giữ lửa cho thế hệ sau bằng chính tinh thần đoàn kết và thái độ tập luyện đã xây dựng. Nhiều thành viên lớp 12 muốn quay lại hỗ trợ tổ chức sau khi tốt nghiệp, để đàn em tiếp tục duy trì nề nếp và văn hóa đội. "Mục tiêu của chúng tôi là truyền được tinh thần ấy cho khóa sau, rồi một ngày không xa sẽ vô địch VSBL", chị Huyền nói.

Hải Long