Car Awards 2024: Hyundai Santa Fe 'lột xác' cả tiện nghi lẫn vận hành

Mẫu SUV thế hệ mới của Hyundai gây tranh cãi ở thiết kế đuôi xe, nhưng gây ấn tượng bằng nhiều tiện nghi, chất liệu nội thất tốt và khả năng vận hành đường dài.

Hyundai Santa Fe chinh phục chuyên gia Car Awards bằng tiện nghi, trải nghiệm lái Chuyên gia Car Awards 2024 đánh giá Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Nguồn: Car Awards

Đánh giá tóm tắt:

Ngoại thất: Có nhiều dòng xe mới ra mắt trong năm nay tại Việt Nam, nhưng Hyundai Santa Fe là mẫu xe định nghĩa đúng nhất khái niệm "All new", tức hoàn toàn mới. Mẫu SUV cỡ D thay đổi toàn diện, đặc biệt ở ngôn ngữ thiết kế gần như không giữ lại chút gì ở phiên bản trước. Vóc dáng, kích thước của Santa Fe thế hệ mới cũng cao lớn, phảng phất kiểu SUV lai MPV cho gia đình.

Chuyên gia Lê Hùng (Autodaily) cho rằng, Hyundai chọn lối chơi "tấn công" để làm thế mạnh, thay vì kiểu thay đổi nhẹ nhàng như các đối thủ từ Nhật Bản. Phần đầu xe có nhận diện mới, gây ấn tượng bởi cụm đèn định vị ban ngày hình chữ H. Kiểu đồ họa này lặp lại ở đèn hậu, nhưng phần đuôi xe còn gây tranh cãi về vị trí đặt thấp.

Nội thất: Phong cách SUV lai MPV thể hiện rõ ràng hơn ở nội thất Santa Fe thế hệ mới. Không gian bên trong mang dấu ấn của gia đình với hàng ghế 2 và 3 rộng rãi. Toàn bộ nội thất bọc da mềm mại và không quá nhiều chi tiết nhựa cứng. Các chuyên gia cho rằng, nếu lớp đệm mút nếu được làm dày hơn, chiếc xe sẽ đạt điểm gần tuyệt đối trong phân khúc.

Xung quanh vị trí người lái là hàng dài những tiện nghi, công nghệ, màn hình đẹp mắt với giao diện thiết kế trực quan. Vị trí cần số đặt sau vô lăng kích thước khá lớn, người dùng sẽ mất thời gian để làm quen với kiểu nút chuyển số dạng xoay, tương tự trên dòng xe thuần điện Ioniq 5. Các chuyên gia cũng cho rằng, chức năng sưởi ấm ở hàng ghế thứ hai nên thay bằng làm mát, sẽ phù hợp hơn với người dùng tại Việt Nam.

Công nghệ an toàn và ADAS: Chuyên gia Lê Hùng (Autodaily) đánh giá cao gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS trên Hyundai Santa Fe, bởi phần lõi được phát triển và cung cấp từ các hãng danh tiếng của Đức. Theo vị chuyên gia, khi đã có đầy đủ các tính năng an toàn chủ động (ADAS), người dùng sẽ có yêu cầu cao hơn về các tính năng an toàn bị động trên xe, ví dụ nền tảng khung gầm nên có nhiều hơn vật liệu thép siêu cường để tạo sự an tâm.

Vận hành: Sau chuyến hành trình hàng trăm km từ Hà Nội đến Bắc Kạn, các chuyên gia đều chung nhận định, Santa Fe thế hệ mới cho cảm giác vận hành ấn tượng hơn phiên bản cũ. Yếu tố này đến từ độ phản hồi của vô-lăng, hệ thống phanh, vị trí ngồi, góc quan sát... mang đến cảm giác tự tin, bởi trước đây xe Hàn thường bị xem rằng tay lái nhẹ, có phần mỏng manh khi đi đường dài, đặc biệt các cung đường đèo dốc.

Lối chơi "tấn công" của Santa Fe một lần nữa thể hiện ở trang bị động cơ tăng áp dung tích 2.5, hộp số tự động ly hợp kép, hệ dẫn động AWD hay bộ vành kích thước 21 inch nổi bật trong phân khúc. Bộ vành lớn với họa tiết cầu kỳ sẽ gây ấn tượng với khách hàng, nhưng đi kèm là viền lốp mỏng, thiết diện lớn gây tiếng ồn hơn ở dải tốc độ cao. Các chế độ vận hành của Santa Fe thế hệ mới tạo nhiều khác biệt, chế độ Sport mang đến cảm xúc hơn khi cầm lái ở cung đường đèo dốc liên tục.

Chi phí sử dụng: Với những gì Santa Fe thế hệ mới thể hiện, các chuyên gia có chung nhận định mẫu xe có giá bán "rất cạnh tranh" trong phân khúc. Đi kèm khối động cơ tăng áp 2.5 và hệ dẫn động AWD, mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu hơn 10 lít/100 km trong suốt chuyến hành trình.

Quang Anh