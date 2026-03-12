Cập nhật liên tục kết quả bầu cử trong ngày 15/3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin và tổng hợp kết quả bầu cử trên cả nước trong Ngày bầu cử 15/3.

Sáng 12/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chỉ còn 3 ngày nữa cử tri cả nước sẽ đi bầu cử. Các địa phương đã triển khai đầy đủ các bước theo quy trình bầu cử, danh sách người ứng cử đã được công bố. Thống kê sơ bộ cho thấy cả nước có gần 79 triệu cử tri, tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị từ Trung ương đến cơ sở.

Ông yêu cầu Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với các Tiểu ban và cơ quan liên quan thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin và tổng hợp kết quả bầu cử trên phạm vi cả nước. Trong Ngày bầu cử, các cơ quan phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền.

"Mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao, bởi đây là ngày cử tri trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia không chủ quan, lơ là, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Các cơ quan phối hợp với địa phương rà soát toàn bộ các khâu của công tác bầu cử, từ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tài liệu bầu cử đến cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Lực lượng chức năng cần chủ động nắm tình hình, tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục theo dõi, tiếp nhận, phân loại và phối hợp xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện. Các đơn trùng lặp hoặc không đủ điều kiện cần được phân loại, lưu hồ sơ, đồng thời theo dõi chặt chẽ để không bị lợi dụng gây nhiễu thông tin trong và sau Ngày bầu cử.

Sơn Hà