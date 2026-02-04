Cảnh sát theo dõi, bắt đường dây lén bán gần 30.000 thuốc lá điện tử

TP HCMNguyễn Ngọc Quốc Uy, 29 tuổi, làm hầm bí mật để chứa gần 30.000 sản phẩm thuốc lá điện tử lậu, nhưng bị cảnh sát theo dõi, bắt giữ.

Ngày 4/2, Uy cùng 6 đồng phạm 22-26 tuổi bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Buôn bán hàng cấm.

Video Cảnh sát theo dõi bắt công ty thuốc lá điện tử Trinh sát theo dõi, đeo bám đường dây lén lút bán thuốc lá điện tử "khủng". Video: Công an TP HCM

Căn hầm bí mật ở trung tâm thành phố

Trước đó, cảnh sát phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh thành lân cận. Đường dây có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng shipper để vận chuyển, giao hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Quá trình theo dõi, nhà chức trách xác định Uy là người cầm đầu, tổ chức đường dây buôn bán thuốc lá điện tử từ năm 2024. Để che giấu hành vi, nhóm này đăng ký giấy phép hộ kinh doanh nhưng hoạt động sai ngành nghề thực tế.

Tại trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh), Uy cho thiết kế một căn phòng bí mật nằm sâu phía sau. Lối ra vào được che chắn kỹ lưỡng bằng các kệ đựng nước uống, bên trong dùng làm kho cất giấu hàng cấm.

Quy trình hoạt động của nhóm khép kín và tinh vi. Uy không giao dịch trực tiếp với khách vãng lai mà chỉ bán qua mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử. Hàng hóa nhập về ban đêm, khi xuất bán sẽ được đưa qua một ô cửa nhỏ cho shipper đi giao, hạn chế tối đa việc người lạ tiếp cận kho.

Nguyễn Ngọc Quốc Uy (áo đen, bìa trái) cùng những đồng phạm. Ảnh: Công an TP HCM

Lén bán thành công hơn 7.100 đơn hàng

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế ập vào kiểm tra địa điểm trên, thu giữ 140 thùng carton chứa 28.657 sản phẩm gồm máy hút, tinh dầu, túi nicotine và linh kiện thay thế. Tổng trị giá lô hàng bị niêm phong ước tính hơn 4,8 tỷ đồng.

Dữ liệu điện tử cho thấy, chỉ tính riêng từ tháng 1/2025 đến nay, hệ thống của Uy đã xử lý hơn 7.100 đơn hàng, tổng doanh thu trên 4 tỷ đồng. 6 nhân viên giúp sức cho Uy được trả lương và hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận biết rõ thuốc lá điện tử là mặt hàng chứa nicotine gây hại, bị nhà nước cấm kinh doanh nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận cao.

Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng công nghệ cao và vỏ bọc doanh nghiệp để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.

