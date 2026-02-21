Cảnh sát theo dấu bắt kẻ giật điện thoại của thiếu nữ

TP HCMThấy thiếu nữ đứng nghe điện thoại trước quán nước, Nguyễn Thành Tài, 33 tuổi, áp sát giật lấy rồi bỏ chạy nhưng bị cảnh sát lần theo dấu, bắt giữ.

Ngày 21/2, Tài bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Thành Tài (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Tối 17/2 (Mùng 1 Tết), cảnh sát nhận trình báo của thiếu nữ 16 tuổi, khi dừng xe máy bên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) để mua nước thì bị người đàn ông đi xe máy áp sát, giật mất điện thoại.

Vào cuộc truy xét, trích xuất camera trên đường, cảnh sát xác định Tài là nghi can gây án. Sau khi thực hiện hành vi, người này bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến rạng sáng 19/2, trinh sát phát hiện, khống chế Tài khi đang lẩn trốn tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ). Nghi can này khai sau khi cướp điện thoại bán được 10 triệu đồng.

Cảnh sát đã thu hồi tang vật trao trả cho thiếu nữ.

Nhật Vy