Cảnh sát đột kích xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất ở TP HCM

Ập vào cơ sở chế biến không biển hiệu của Huỳnh Văn Trường, cảnh sát phát hiện nhiều tấn ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp.

Ngày 27/1, Trường, 47 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trường khai từ năm 2021 đến nay đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate (còn gọi là thủy tinh lỏng) để xử lý hơn 3.000 tấn thịt ốc trước khi bán, thu lợi hàng tỷ đồng.

Ngâm 3.000 tấn thịt ốc trong hóa chất công nghiệp bán ra thị trường Cảnh sát bắt quả tang cơ sở của Huỳnh Văn Trường ngâm ốc trong hóa chất công nghiệp. Video: Công an TP HCM

Trước đó, kiểm tra cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu của Trường trên đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, cảnh sát phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã sơ chế đang ngâm trong dung dịch Natri Silicate. Đây là hóa chất công nghiệp chuyên dùng trong sản xuất gạch, xi măng, có tính kiềm mạnh, gây tổn thương hệ tiêu hóa và bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Khám xét cơ sở, trinh sát thu giữ hơn 1,5 tấn Natri Silicate. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số ốc bươu tại đây đều "ngậm" chất cấm này.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân giúp sức tiêu thụ số thực phẩm bẩn này và nguồn cung cấp hóa chất trái quy định.

Huỳnh Văn Trường (áo thun) nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân khi nghi ngờ các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM tổng tấn công trấn áp tội phạm, an toàn thực phẩm dịp Tết 2026.

Quốc Thắng