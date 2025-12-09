Cần Thơ sẽ trình diễn 500 sản phẩm công nghệ

Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025), giới thiệu hàng trăm sản phẩm công nghệ sẵn sàng chuyển giao.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghệ tại lễ phát động, ngày 9/12.

Ảnh: An Bình

Sáng 9/12, Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025) được phát động. CASTID 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng TP Cần Thơ tổ chức nhằm thúc đẩy, tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, bắt đầu từ 16 đến 20/12 tại Cần Thơ.

Chương trình với chuỗi 20 hoạt động chuyên sâu, quy tụ hơn 50 gian hàng trình diễn trên 500 sản phẩm công nghệ đột phá các lĩnh vực như: trí tuệ nhân tạo, tài chính, nông nghiệp thông minh, an ninh - quốc phòng, an ninh mạng, thành phố thông minh, y tế, giáo dục, du lịch, logistics...

Các hoạt động tập trung vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua sự kiện nhằm giới thiệu, tôn vinh thành tựu nổi bật và lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong và ngoài thành phố; ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, quản trị, đời sống...

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết sau khi hợp nhất với hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ (mới) có diện tích hơn 6.200 km2 và dân số trên 3,2 triệu người.

Vị thế mới này đã mở ra cơ hội tập hợp các nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao sức cạnh tranh, nhận định rõ vị trí trung tâm, tạo động lực phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời đặt ra yêu cầu thành phố cần triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá, tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm lực để trở thành hạt nhân dẫn dắt sự phát triển chung của vùng.

"Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển kinh tế đưa Cần Thơ bứt phá, giàu mạnh", ông Khởi nói. Ông kỳ vọng sự kiện sẽ là tiền đề để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng và là thành phố thông minh, hiện đại.

An Bình