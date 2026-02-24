Cần thay đổi cách đặt vấn đề tạo đột phá cho khoa học công nghệ

Sản phẩm khoa học công nghệ hay sản phẩm chiến lược, công nghệ cao... là sự tích hợp các công nghệ. Ví dụ robot được tích hợp các ngôn ngữ, vật liệu, AI, thị giác máy tính, năng lượng... AUV tích hợp năng lượng, AI, thị giác máy tính, vật liệu, điều khiển bằng môi trường truyền sóng... Cho nên cách đặt vấn đề về khoa học công nghệ và công nghệ cao có lẽ cần thay đổi. Cụ thể: Cần các công trình nghiên cứu về AI, BigData, Khoa học máy tính, Thị giác máy tính, công nghệ lượng tử, năng lượng, nguyên tử, hạt nhân, vật liệu... cho đến công nghệ sinh học, công nghệ y - dược... Từ đây cần bóc tách khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, hình thành chiến lược và thể chế đột phá cho khoa học công nghệ, thậm chí đột phá táo bạo ngành lĩnh vực công nghệ then chốt, công nghệ trung tâm...

Kami