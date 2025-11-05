Cần quy định cấm che dấu hiệu nhận biết video tạo bởi AI

Hiện nay, công nghệ tạo video bằng AI đã phát triển vượt bậc, khiến người xem phổ thông đã không thể phân biệt đâu là video thật, đâu là video giả. Thậm chí, có tình trạng người đăng tải cố ý che hoặc làm mờ các dấu hiệu nhận biết (watermark) để người xem không biết video đó do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Tôi đề nghị cần sớm có quy định cụ thể áp dụng cho nền tảng mạng xã hội hoặc người đăng tải, để người xem biết rõ nguồn gốc video và không còn hoang mang giữa thật và giả.

Nguyễn Văn Vũ