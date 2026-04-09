'Cần nghiên cứu hạn chế, cấm trẻ em dùng mạng xã hội'

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị nghiên cứu giải pháp hạn chế, thậm chí cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm giảm nguy cơ bị xâm hại, tổn thương từ nội dung xấu độc.

Chiều 9/4, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa đánh giá cao kết quả những tháng đầu năm 2026, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội. Tuy nhiên, bà bày tỏ lo ngại tình trạng trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng với nhiều hình thức tinh vi như bắt cóc online, bạo lực, bắt nạt qua mạng.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu giải pháp hạn chế hoặc cấm trẻ em sử dụng một số nền tảng mạng xã hội phổ biến, kèm theo các điều kiện và giải pháp cụ thể. Cùng với đó, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Bà cho biết một số quốc gia đã áp dụng biện pháp tương tự. Australia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ tháng 12/2025; Indonesia và Pháp áp dụng từ tháng 3/2026; Anh đang thí điểm hạn chế một số nền tảng. Nhiều quốc gia khác cũng nghiên cứu quy định tương tự nhằm bảo vệ trẻ trước nội dung độc hại và nguy cơ nghiện thiết bị số.

"Không phải phụ huynh nào cũng có đủ thời gian theo dõi con sử dụng mạng xã hội, trong khi trẻ em chưa hoàn thiện nhận thức, dễ bị lôi kéo tiếp cận nội dung nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi", bà nói.

Đại biểu chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa. Ảnh: Hoàng Phong

Bên cạnh nguy cơ trên không gian mạng, bà Thoa cho biết các vụ xâm hại tình dục trẻ em dù giảm 2,2% trong năm 2025 nhưng vẫn diễn biến phức tạp; bạo lực học sinh, nhất là ngoài nhà trường, có xu hướng nghiêm trọng hơn. Bạo hành tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng tư nhân vẫn xảy ra, như vụ tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) và một số cơ sở bảo trợ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng trẻ em.

Liên quan an toàn thực phẩm, bà dẫn vụ 300 tấn thực phẩm vào trường học tại Hà Nội gây bức xúc, đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát nguồn gốc và nâng tiêu chuẩn thực phẩm trong trường học. "Trẻ em đặc biệt nhạy cảm, nếu không có giải pháp quản lý chặt chẽ, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thế hệ tương lai", đại biểu nói.

Sơn Hà