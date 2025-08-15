Cần nâng cấp hệ thống thu phí tự động ở Việt Nam

Hiện nay ở các điểm thu phí trên cao tốc hoặc đoạn đường có thu phí thường dễ bị ách tắc dẫn đến kẹt xe và giao thông trì trệ.

Tôi thấy ở Australia đã có hệ thống thu phí tự động không có thanh chắn và xe có thể tiếp tục di chuyển mà không cần dừng lại để trả phí. Theo tôi được biết, hệ thống được thiết kế như cái cổng có trang bị một loạt camera để chụp biển số và đối chiếu với bên quản lý đường bộ của bang hoặc liên bang và hệ thống đọc tag điện tử được đăng ký bởi chủ xe, treo trên kính lái.

Tuy hệ thống của Việt Nam có cải thiện nhưng vẫn phải chậm lại và chờ thanh chắn mở lên. Chúng ta nên nghiên cứu để loại bỏ buồng thu phí và thay bằng hệ thống thu phí điện tử hoàn toàn.



Trong trường hợp chủ phương tiện không trả phí thì có thể dùng hệ thống dữ liệu quốc gia để tra cứu và gửi thông báo tới chủ phương tiện hoặc phối hợp với CSGT để tạm giữ bằng lái tới khi trả.



Mong bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với bộ Xây dựng nghiên cứu vấn đề này.

Khang Trần