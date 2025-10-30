Cần một Cổng thông tin, diễn đàn trực tuyến chuyên biệt về AI

Tôi thấy gần đây Đảng và Chính phủ thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiện hiện chưa có một cổng thông tin hoặc diễn đàn cấp quốc gia chuyên biệt về AI. Tôi cho rằng cần có một nơi tập trung, để:

- Công bố các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực AI của Việt Nam;

- Cập nhật tin tức, chính sách và định hướng phát triển;

- Vinh danh các cá nhân, tổ chức, vinh danh các sản phẩm AI của người Việt;

- Cung cấp tài liệu học tập, khóa đào tạo, học bổng...;

- Kết nối nhân lực, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng AI trong và ngoài nước;

- Cung cấp tài nguyên, mô hình mẫu và hạ tầng thử nghiệm cho các dự án nghiên cứu và khởi nghiệp AI.

Các quốc gia trong khu vực như Singapore, Ấn Độ, Thái Lan... đều đã có những cổng thông tin và cơ quan đầu mối như vậy, do bộ chuyên trách hoặc các viện, trường đại học được giao chủ trì.

Đây là cách làm rất thực tiễn, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI quốc gia, đồng thời tạo môi trường minh bạch, cởi mở và kết nối giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - sinh viên.