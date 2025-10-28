'Cần kiểm soát nguồn gỗ tự nhiên dùng cho đồ nội thất'

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng cần thống kê, làm rõ nguồn gỗ tự nhiên đang được dùng trong sản xuất, tiêu dùng đồ nội thất để có cơ sở đánh giá hiệu quả bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên gỗ quý.

Thảo luận tại Quốc hội sáng 28/10 về kết quả giám sát chuyên đề bảo vệ môi trường, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho rằng lũ lụt và sạt lở đất ngày càng xảy ra thường xuyên, nghiêm trọng ở nhiều nơi. Dù giá trị của rừng đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước, diện tích rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị thu hẹp và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông cho biết nhiều địa phương vẫn triển khai kế hoạch chuyển đổi rừng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự báo diện tích rừng chuyển đổi sẽ còn tăng. Đại biểu đề nghị Đoàn giám sát báo cáo cụ thể hơn về tình hình bảo vệ rừng, trong đó nêu rõ diện tích rừng sử dụng trong tương lai, kế hoạch trồng lại, loại cây trồng và quy hoạch trồng rừng sản xuất.

"Cần có khảo sát về tình trạng sử dụng gỗ quý tự nhiên để làm bàn ghế, tủ giường. Chúng ta phải có số liệu cụ thể để chứng minh nỗ lực bảo vệ rừng có thực sự mang lại kết quả hay không", ông nói.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, bảo vệ rừng phải bắt đầu từ hai gốc rễ: chống phá rừng để lấy gỗ làm vật dụng và kiểm soát việc lấy đất rừng cho các dự án phát triển. Ông kiến nghị Chính phủ và Quốc hội cần xem xét ban hành những quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ rừng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế như Đạo luật chống phá rừng của Na Uy hay chính sách trồng và phục hồi rừng của Trung Quốc.

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn) cho rằng thiên tai ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến sinh kế hàng chục nghìn hộ dân. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; một số khu vực miền núi và ven biển phải di dời dân khẩn cấp do sạt lở và ngập lụt kéo dài.

Bà đề nghị tích hợp nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương. Chính phủ cần đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm, nâng cao năng lực dự báo và truyền thông rủi ro tới cộng đồng; đồng thời chú trọng trồng và phục hồi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển như giải pháp lâu dài để giảm thiểu thiệt hại.

Nữ đại biểu cũng kiến nghị tăng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tài chính cho công tác giám sát, xử lý vi phạm môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và dữ liệu môi trường để cảnh báo, phản ánh sự cố kịp thời.

Về lâu dài, bà cho rằng cần nhân rộng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo và dự án xử lý nước, rác thải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xanh. "Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường chính là đầu tư cho phát triển bền vững, đảm bảo cuộc sống an toàn, lành mạnh cho hôm nay và các thế hệ sau", bà nói.

Sơn Hà