VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ tung video giới thiệu, với điểm nhấn là "thảm xanh bất tận" bao trùm cung đường giải đấu ngày 1/5.

Video phần nào cho thấy cung đường và những trải nghiệm runner sẽ có khi tham gia giải. Những giây đầu tiên là khung cảnh bình minh lên trên rừng ngập mặn Cần Giờ. Hệ sinh thái đa dạng của khu vực cũng được thể hiện với các khung cảnh về các loài thú, chim, cây cối và sông ngòi chằng chịt.

Đường đua chính thức của giải xuất hiện qua bước chạy của những runner Tuấn Anh, Huyền Trang, Đan Quyết, Lily Đặng và Tô Tấn Tài. Video cho thấy các vận động viên chạy qua trục đại lộ Thời Đại bên trong Vinhomes Green Paradise. Tuyến đường mới xây dựng nên chất lượng tốt. Chưa có giải chạy marathon nào khai thác cung đường bám biển này, do đó, runner dự giải ngày 1/5 sẽ là những người đầu tiên khám phá.

Cần Giờ xanh mướt trong video giới thiệu VnExpress Marathon Video giới thiệu VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Video: Minh Hoàng

Nhóm runner cũng lần lượt chạy qua đường Rừng Sác, cầu Hà Thanh. Xuyên suốt hành trình, sắc xanh Cần Giờ hiện lên dày đặc. Hai bên đường là hệ thống rừng ngập mặn 35.000 ha, giúp điều hòa khí hậu, tăng nồng độ oxy. Đây là những yếu tố giúp runner có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi tham gia các cự ly 21-42km.

Video giới thiệu sử dụng nhiều góc quay flycam để cho thấy mức độ rộng lớn của thảm xanh Cần Giờ, củng cố định vị "cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon". Đan Quyết cho biết sải chân giữa những trục "xuyên rừng, chạm biển" mang lại trải nghiệm khác biệt. Trước đây, runner này đã dự một số giải ở Cần Giờ nhưng việc VnExpress Marathon khai thác cung đường mới khiến anh cảm thấy háo hức hơn.

Runner chạy thử đường VM Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: VnExpress Marathon

Về mặt chuyên môn, các vận động viên đánh giá chất lượng đường tốt khi thảm nhựa được làm mới. Đường đua ít dốc, ít điểm rẽ tạo trải nghiệm tối ưu cho bứt tốc. Điều còn lại là chờ đợi "thời tiết ngày đua ủng hộ" để có hành trình đáng nhớ tại Cần Giờ.

Áo thi đấu chính thức của giải cũng xuất hiện trong video, được các runner mặc trong buổi chạy thử. Áo sử dụng gam xanh chuyển sắc từ rừng đến biển, tạo cảm giác liền mạch với không gian xung quanh.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ là giải đấu hoàn toàn mới. Giải cho thấy sức hút khi đạt đủ số lượng 5.000 runner chỉ sau 10 ngày mở cổng đăng ký. Đường đua được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo đạc và cấp chứng nhận.

Runner chạy trên tuyến đường bên trong Vinhomes Green Paradise. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm nay, trong lần đầu diễn ra, ban tổ chức hỗ trợ VĐV nhận vật phẩm thi đấu ở hai điểm. Ngày 29/4 sẽ phát vật phẩm tại Vincom Thảo Điền, phường An Khánh. Ngày 30/4, VĐV nhận vật phẩm bên trong đô thị Vinhomes Green Paradise.

Ngoài yếu tố thi đấu, giải diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lý tưởng để các gia đình kết hợp trải nghiệm thể thao và du lịch sinh thái. Dịp này, 5.000 VĐV dự giải còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực, tham gia các lễ hội âm nhạc và xem pháo hoa chào mừng ngay tại khu vực sự kiện.

Hoài Phương