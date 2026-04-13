Cần Giờ - điểm giao thoa giữa thiên nhiên và đô thị tương lai

Cần Giờ định hướng trở thành đô thị hướng biển của TP HCM, phát triển theo hướng sinh thái, giữ lợi thế "độc bản" 75.000 ha thiên nhiên nhưng vẫn hình thành hệ tiện ích quốc tế.

Trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch TP HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến 2060, Cần Giờ là một trong 6 phân vùng đô thị của TP HCM, được quy hoạch là đô thị sinh thái, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ hướng ra biển với quy mô dân số khoảng 600.000 người vào năm 2040. Quy mô này gấp khoảng 7 lần dân số hiện có, đưa khu vực này thành đô thị sôi động trong tương lai.

Điểm đặc biệt của phân vùng này là định hướng phát triển gắn với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và hệ sinh thái rừng ngập mặn, trong bối cảnh không gian xanh trở thành bài toán trong quá trình đô thị hóa của khu vực trung tâm TP HCM hiện nay.

Tính đến giữa năm 2025, toàn thành phố có khoảng 400 công viên bao gồm công cộng và trong khuôn viên các khu đô thị, khu dân cư. Theo Sở Xây dựng, tổng diện tích đất quy hoạch cho công viên cây xanh ở thành phố hơn 11.400 ha (tương ứng 7 m2 mỗi người) nhưng thực tế đang ở mức chỉ khoảng 500 ha. Với dân cư thường trực ở thành phố khoảng 10 triệu người, tỷ lệ trên chỉ đạt bình quân 0,55 m2 mỗi người.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiếp cận thiên nhiên của người dân đô thị lại gia tăng. Nhiều người sẵn sàng đi xa hơn để có không gian chạy bộ, đạp xe, tập thể thao hoặc thư giãn gần cây cối, mặt nước. Thiên nhiên cũng trở thành tiêu chí quan trọng của người mua nhà hiện nay.

Trong bức tranh này, hướng phát triển "không tách rời thiên nhiên" của Cần Giờ trở thành điểm sáng. Cách tiếp cận của khu vực này là giữ lại hệ sinh thái tự nhiên, sau đó mới tính đến các yếu tố hạ tầng và dịch vụ.

Cần Giờ có 75.000 ha diện tích được UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường cho toàn thành phố. Theo quy hoạch, TP HCM sẽ giữ nguyên gần 35.000 ha rừng ngập mặn, không chuyển đổi mục đích sử dụng.

Sau đó, để có thể thu hút 600.000 cư dân, Cần Giờ hiện bắt đầu đầu tư nhằm thay đổi diện mạo. Trước hết là hạ tầng với sự xuất hiện của tuyến metro 350 km/h kết nối Bến Thành trong 13 phút. Tuyến này khi hoàn thiện sẽ giúp kéo gần khoảng cách Cần Giờ với trung tâm, không thua kém các khu vực nội thành khác. Ngoài ra, cầu Cần Giờ, đường vượt biển nối Vũng Tàu, mở rộng đường Rừng Sác, siêu cảng quốc tế sắp được triển khai cũng giúp tăng khả năng phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ.

Theo Thạc sĩ Ngô Thành Huấn, CEO FIDT, phát triển đô thị dựa trên hạ tầng giao thông (TOD) là mô hình phù hợp. Nhìn từ các quốc gia phát triển hay ngay trong khu vực có Singapore, mô hình này luôn phát huy được sức mạnh, tạo sức bật cho kinh tế. Với hạ tầng TOD, ông Huấn có rằng có thể xây dựng các đại đô thị mang tính kết nối vùng, thu hút tầng lớp trung lưu, thượng lưu, hình thành các không gian kinh tế mới.

Sau hạ tầng, không gian chức năng của Cần Giờ cũng đang trong quá trình chuyển đổi. Nổi bật là sự xuất hiện của đại đô thị Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha. Siêu dự án của Vingroup phát triển theo tiêu chuẩn ESG++, chú trọng vào sự hòa hợp với thiên nhiên đặc hữu của khu vực.

Chủ đầu tư cho biết, Vinhomes Green Paradise tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật. Đô thị dùng giải pháp về tối ưu năng lượng, sử dụng pin dự phòng thay thế toàn bộ cho máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng dầu; ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng tái chế; quản lý thông minh qua IoT, AI; tái chế và tuần hoàn nước... Ngoài ra, dự án giữ mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, còn lại là cảnh quan thiên nhiên, mặt nước. Nổi bật là biển hồ nước mặn 800 ha.

Về tiện ích, Vinhomes Green Paradise sẽ cung cấp cho Cần Giờ hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, nghỉ dưỡng, làm việc đáp ứng nhu cầu hàng trăm nghìn người. Đô thị cũng định hướng trở thành điểm đến của những sự kiện hội nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao tầm cỡ thế giới.

Ông Stephen Higgins, Giám đốc bộ phận Thị trường vốn, Cushman và Wakefield Nhật Bản, người từng nhiều năm sống tại Việt Nam ví Cần Giờ như "kỳ quan đô thị" trong tương lai. Ông khẳng định lợi thế của địa phương là địa thế rừng biển hiếm có, cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới đang hình thành. Sự xuất hiện của những đô thị như của Vinhomes giúp tận dụng lợi thế, tạo môi trường sống tối ưu cùng các hoạt động kinh tế, thương mại diễn ra náo nhiệt.

"Xu hướng này tương tự những gì chúng ta thấy với Marina Bay Sands ở Singapore hay Đảo Cọ ở Dubai. Không có nơi nào khác ở châu Á thực hiện được một dự án hàng nghìn ha ngay sát một thành phố lớn hiện hữu, gần gũi thiên nhiên", ông Stephen nói.

