Cần Giờ - điểm đến cho chuyến du lịch siêu ngắn

Thay vì tốn nửa ngày cho các chặng bay, Minh Khoa (31 tuổi, TP HCM) đi xe máy hơn 1,5 tiếng để đến Cần Giờ khám phá tour sinh thái, tái tạo năng lượng.

Chiều thứ 6, Minh Khoa gói hai bộ quần áo vào balo rồi khởi hành, không cần lên kế hoạch trước cả tháng hay phải canh giờ săn vé bay. Hình thức du lịch ngắn ngày, gần thành phố đã được Khoa áp dụng gần một năm qua. "Tôi chỉ cần ra khỏi thành phố, ngồi trên cano, hòa mình vào rừng xanh là đã thấy vô cùng thư giãn", anh nói.

Tương tự, Lê Ngọc Thảo (38 tuổi, giáo viên tiểu học tại TP HCM) cũng đang lên kế hoạch nghỉ lễ 30/4 cho gia đình ba người. Chị từng bay đến Phú Quốc mỗi kỳ nghỉ lễ, nhưng năm nay quyết định thử Hồ Tràm rồi Cần Giờ xen kẽ.

Chị Thảo cho biết giá vé máy bay tăng cao là lý do ban đầu khiến chị nghĩ đến việc thay đổi, nhưng khi tìm hiểu, chị nhận ra các điểm gần thành phố giờ có nhiều thứ để làm từ cắm trại, chèo thuyền rừng ngập mặn đến các khu nghỉ dưỡng có hồ bơi và dịch vụ cho trẻ em.

Câu chuyện của Khoa và Thảo phản ánh trào lưu du lịch siêu ngắn ngày (micro-cation) của người trẻ. Báo cáo "The Vietnamese Traveler in 2026" của Agoda cho thấy nhu cầu du lịch nội địa và các chuyến đi gần đang tăng nhanh. Khoảng một nửa du khách Việt cho biết họ dự định đi du lịch trong nước nhiều hơn quốc tế, phản ánh xu hướng ưu tiên các hành trình ngắn, thuận tiện về thời gian.

Theo khảo sát của một công ty lữ hành tại TP HCM, gần 66,4% du khách Việt Nam chỉ lên kế hoạch cho chuyến đi chưa đầy một tháng trước khi khởi hành. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở người trẻ, những người ưa thích chuyến đi tự phát và lựa chọn nghỉ dưỡng ngắn ngày.



Ở các điểm đến gần TP HCM, các điểm như Hồ Tràm, Vũng Tàu, Phan Thiết đón lượng lớn khách vào các dịp lễ, cuối tuần. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort cũng luôn ở mức cao và các dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Trong bức tranh đó, Cần Giờ nổi lên như một lựa chọn phù hợp với nhu cầu khám phá thiên nhiên. Cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km về phía Đông Nam. Nơi đây nổi tiếng với 23 km đường bờ biển cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Những năm gần đây, khu vực được quy hoạch đầu tư hạ tầng nhằm tăng khả năng kết nối với nội đô và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện để hút khách du lịch.

Cụ thể, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ với thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 13 phút. Dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh được kỳ vọng tăng khả năng kết nối bằng đường bộ, giúp việc tiếp cận thuận tiện hơn so với hiện nay.

Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra trục liên kết du lịch mới, kết nối các đô thị ven biển trong khu vực. Xa hơn, sân bay quốc tế Long Thành khi hoàn thành sẽ đóng vai trò cửa ngõ đón khách trong nước và quốc tế cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Hai bên đường Rừng Sác là những mảng rừng ngập mặn trải dài. Ảnh: Thanh Tùng

Đến Cần Giờ, du khách có thể trải nghiệm đa loại hình, từ khám phá rừng ngập mặn, tìm hiểu đời sống sinh vật bán hoang dã đến vận động ngoài trời. Sắp tới, dịp lễ 30/4-1/5, nơi đây sẽ diễn ra giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio với các cung đường chạy "xuyên rừng, kề biển", đưa runner qua những cảnh quan đặc trưng của khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Theo đại diện ban tổ chức, ngoài yếu tố thi đấu, giải chạy hướng đến việc tạo ra một hành trình trải nghiệm. Với việc diễn ra vào thứ sáu trong kỳ nghỉ lễ, giải là lựa chọn phù hợp cho các gia đình muốn kết hợp thi đấu và nghỉ dưỡng. VĐV có thể kết hợp tham gia giải với các hoạt động khám phá rừng ngập mặn, biển và ẩm thực địa phương, hoặc thực hiện các chuyến đi siêu ngắn rồi quay lại TP HCM trước khi bắt đầu trở lại làm việc, học tập.

Thái Anh