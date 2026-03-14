Cần Giờ - điểm đến chạy bộ 'xuyên rừng, kề biển'

Cách trung tâm TP HCM hơn một giờ di chuyển, Cần Giờ hấp dẫn người yêu chạy bộ bởi cung đường bằng phẳng xuyên qua những cánh rừng ngập mặn cùng không gian ven biển thoáng đãng.

Thể thao kết hợp du lịch là xu hướng nở rộng vài năm gần đây. Nhiều runner thích tìm đến những khu vực gần gũi thiên nhiên thay vì chạy trong khu đô thị đông đúc. Cần Giờ, với rừng ngập mặn rộng 35.000 ha và bờ biển dài 23 km, đang nổi lên như một lựa chọn mới cho những người muốn kết hợp chạy bộ với trải nghiệm thiên nhiên.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhìn từ trên cao, toàn khu vực gần như chỉ có màu xanh của cây cối. Mật độ xây dựng không cao. Cần Giờ có những cung đường nhựa rộng xuyên qua cánh rừng đước, hệ thống kênh rạch, tạo nên khung cảnh đặc trưng khi hai bên là những tán cây xanh đan dày, phía dưới là hệ sinh thái thủy sinh phong phú.

Với nhiều runner, việc chạy bộ giữa mảng xanh rộng lớn mang lại cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, cảm nhận không khí mát lành, tiếng gió, tiếng sóng.

Cung đường xuyên rừng, băng qua kênh rạch tại Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

Một số cung đường quen thuộc của người yêu chạy bộ tại Cần Giờ nằm dọc tuyến Rừng Sác hoặc các tuyến đường ven biển dẫn ra thị trấn Cần Thạnh cũ (nay là xã Cần Giờ). Những đoạn đường này tương đối bằng phẳng, ít phương tiện lớn, phù hợp cho các buổi chạy dài vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Vào thời điểm bình minh, ánh nắng len qua tán rừng tạo nên khung cảnh chạy giữa rừng sinh thái độc đáo.

Không gian này được xem là hiếm có tại TP HCM - nơi phần lớn hoạt động thể thao diễn ra trong các công viên hoặc khu đô thị. Trong khi đó, tại Cần Giờ, người chạy có thể trải nghiệm cảm giác "xuyên rừng - chạm biển" chỉ trong vài kilomet.

Cũng vì những trải nghiệm hiếm có này, mỗi năm, Anna Lê - runner phong trào nổi tiếng, đều đến Cần Giờ để chạy bộ. Đã tham gia nhiều giải chạy khắp cả nước, runner gốc Hà Nội khẳng định Cần Giờ là nơi có khí hậu, đường đua "tuyệt vời".

"Những con đường gần như không có dốc, còn không khí luôn mát lành mà hiếm có địa phương nào có được", Anna Lê nhận xét.

Anna Lê chạy bộ tại Cần Giờ. Ảnh: NVCC

Cùng quan điểm, Đan Quyết, runner phong trào hàng đầu Việt Nam cho rằng điểm khác biệt của Cần Giờ là có đường đua xanh trải dài. Do đó, kể cả khi chạy giữa những ngày mùa hè, không khí cũng được điều hòa, dễ chịu. "Đường ở đây không dốc, phù hợp cả người mới muốn trải nghiệm lẫn dân chuyên thích thử thách", runner người TP HCM nói.

Sắp tới, cộng đồng chạy bộ sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm các cung đường đặc trưng của địa phương khi VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dự kiến tổ chức vào ngày 1/5. Đây là lần đầu hệ thống giải chạy VnExpress Marathon đặt chân đến "lá phổi xanh" của TP HCM

Theo ban tổ chức, giải đấu dự kiến thu hút khoảng 5.000-8.000 vận động viên với bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Điểm nhấn của chặng đua này là cung đường kết hợp giữa không gian rừng ngập mặn và khu vực ven biển.

Đại diện ban tổ chức cho biết mục tiêu của giải là khai thác lợi thế thiên nhiên của Cần Giờ để tạo nên một đường chạy giàu trải nghiệm, xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon. "Runner vừa tham gia một cuộc thi thể thao, khám phá hệ sinh thái đặc trưng của địa phương. Đây là cung đường hiếm tại TP HCM có thể kết hợp rừng, biển và không gian mở trong cùng một lộ trình", đại diện ban tổ chức nói.

Việc tổ chức VnExpress Marathon tại đây được kỳ vọng góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của cộng đồng chạy bộ phía Nam. Với những cung đường xuyên rừng đước, chạm biển và không gian thiên nhiên hiếm, runner sẽ cảm nhận hơi thở tự nhiên trong từng bước chạy.

Hoài Phương