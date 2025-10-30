'Cần coi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ'

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Quốc hội bổ sung quy định xử lý hình sự người tấn công nhân viên y tế khi đang khám chữa bệnh, nhằm bảo vệ đội ngũ thầy thuốc và môi trường bệnh viện an toàn.

Giải trình trước Quốc hội sáng 30/10, bà Lan cho biết tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành trong bệnh viện là vấn đề nóng kéo dài, gây tổn hại nghiêm trọng tới an toàn bệnh viện và sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà. Những vụ việc này không chỉ làm dấy lên bức xúc trong dư luận mà còn khiến nhiều y bác sĩ bị sang chấn tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Công an xây dựng quy chế đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở y tế, đồng thời chỉ đạo tăng cường bảo vệ, xử lý các tình huống bạo lực. Bộ cũng nỗ lực giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh. "Chúng tôi nhiều lần lên tiếng về việc xử lý nghiêm minh các vụ hành hung nhân viên y tế", bà nói, cho biết đã tham mưu nhiều cơ chế xử lý người dùng vũ lực đe dọa hoặc tấn công y bác sĩ trong khi làm nhiệm vụ.

Bà nhắc lại khi xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi năm 2023, Bộ Y tế đã đề xuất quy định coi hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang khám chữa bệnh là chống người thi hành công vụ, nhưng nội dung này chưa được Quốc hội đưa vào luật. "Chính vì thiếu quy định rõ ràng, nên thời gian qua tình trạng bạo hành nhân viên y tế không giảm mà còn tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải trình trước Quốc hội sáng 30/10. Ảnh: Hoàng Phong

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận 6 vụ nhân viên y tế bị hành hung, gần đây nhất là vụ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - khi một nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát dao, 4 vết thấu ngực làm đứt hai nhánh động mạch dưới đòn. Đây là "giọt nước tràn ly, là hồi chuông báo động" nếu không có biện pháp mạnh mẽ hơn, bạo lực với nhân viên y tế sẽ không dừng lại.

Bà cho rằng hiện nay hầu hết các vụ việc hành hung chỉ bị xử lý ở mức gây rối trật tự công cộng hoặc xử phạt hành chính, trong khi nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cứu người. "Tôi tha thiết mong Quốc hội đưa quy định hành hung nhân viên y tế trong khi thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cứu người là chống người thi hành công vụ, để có cơ sở xử lý hình sự mạnh mẽ, mang tính răn đe cao. Chỉ như vậy mới thực sự bảo vệ được đội ngũ nhân viên y tế", bà Lan nhấn mạnh.

Phát biểu thảo luận hôm qua, đại biểu Trần Khánh Thu (Bệnh viện Đa khoa Thái Bình) nêu thực trạng các vụ tấn công nhân viên y tế đã trở nên nghiêm trọng. "Trước đây, các vụ việc thường xảy ra ở khu cấp cứu - nơi áp lực cao, nhưng nay lại xảy ra ngay tại khu sơ sinh - nơi đáng lẽ yên bình nhất trong bệnh viện", bà nói, kể lại vụ tấn công khiến 4 cán bộ y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh bị thương.

"Y, bác sĩ là những con người có trái tim, họ cần được tôn trọng và bảo vệ để toàn tâm toàn ý cứu người", đại biểu Thu phát biểu. Bà cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm có quy định rõ ràng, coi mọi hành vi dùng vũ lực, đe dọa hoặc cản trở nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ là hành vi chống người thi hành công vụ.

Vũ Tuân