Cần các trung tâm sáng tạo để có thế hệ 'bàn tay vàng'

Đề nghị bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi tư duy dạy học, tiếp cận cách khác để trao kiến thức cho học sinh, sinh viên với mục tiêu theo kịp sự phát triển của thế giới.

Đầu tiên phương pháp giáo dục cần phải chú trọng thực hành là chính, lý thuyết là phụ. Mỗi trường phải có trung tâm nghiên cứu, sáng tạo để cho học sinh nghiên cứu không giới hạn. Nếu làm được, sau này chúng ta sẽ có nhiều thế hệ bàn tay vàng, các nhà khoa học đầy tiềm năng.

