Cán bộ phải kê khai biến động tài sản từ 1 tỷ đồng

Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng được Quốc hội thông qua chiều 10/12.

Theo luật mới, giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động trong năm được điều chỉnh tăng thêm 700 triệu đồng so với quy định cũ. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập.

Đồng thời, luật quy định, nếu phát hiện trường hợp có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỷ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ không kê khai, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được quyền yêu cầu cung cấp, bổ sung thông tin liên quan. Nếu tài sản, thu nhập tăng thì phải giải trình nguồn gốc.

Giá trị tài sản phải kê khai của cán bộ gồm kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác, được nâng từ 50 lên 150 triệu đồng.

Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm được xem là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Người có nghĩa vụ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực, sẽ bị xử lý theo pháp luật về cán bộ, công chức và bị kỷ luật đảng nếu là đảng viên.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về dự án luật, chiều 10/12. Ảnh: Media Quốc hội

Theo luật mới, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên kiểm soát tài sản, thu nhập đảng viên, người thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và đảng viên chuyên trách công tác đảng hoặc có vị trí việc làm ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là người giữ chức vụ từ Phó vụ trưởng và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công tác tại tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình và của các cơ quan của Quốc hội.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

Vũ Tuân