Campuchia xem xét phạt tù chung thân kẻ chủ mưu lừa đảo

Chính phủ Campuchia đề xuất dự luật trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến, trong đó áp dụng án chung thân với kẻ cầm đầu.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết dự thảo luật trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến được phê duyệt trong cuộc họp nội các ngày 13/3 do Thủ tướng Hun Manet chủ trì.

Dự luật sẽ được trình quốc hội phê chuẩn, sau đó đệ trình lên Quốc vương Norodom Sihamoni để ban hành. Do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) chiếm đa số ở hai viện quốc hội, dự luật có thể được thông qua dễ dàng.

Văn bản này được kỳ vọng trở thành công cụ pháp lý quan trọng nhất của Campuchia trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền, đồng thời nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ rằng Campuchia không phải "thiên đường" cho tội phạm mạng.

Theo dự luật, những người tổ chức hoặc điều hành các trại lừa đảo trực tuyến sẽ đối mặt mức án 5-10 năm tù cùng khoản tiền phạt lên tới khoảng 1 tỷ riel (khoảng 250.000 USD). Nếu các hoạt động này liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ trái phép, buôn người hoặc lao động cưỡng bức, mức án sẽ tăng lên 10-20 năm tù và tiền phạt có thể lên tới 2 tỷ riel (khoảng 500.000 USD).

Trong trường hợp hoạt động của các trại lừa đảo dẫn đến một hoặc nhiều người thiệt mạng, những kẻ cầm đầu có thể bị kết án 15-30 năm tù hoặc chung thân. Đối với những người trực tiếp tham gia lừa đảo nhưng ở cấp thấp hơn, mức án có thể vào khoảng 2-5 năm tù cùng tiền phạt khoảng 500 triệu riel.

Cảnh sát Campuchia bên ngoài một khu phức hợp trong chuyến thăm của phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc, ngày 16/10/2025. Ảnh: Reuters

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, hoạt động lừa đảo mạng toàn cầu khiến các nạn nhân thiệt hại khoảng 64 tỷ USD mỗi năm. Trong khu vực Đông Nam Á, hàng trăm nghìn người tham gia vào các đường dây lừa đảo này. Một số bị buôn bán và buộc phải làm việc trái ý muốn, trong khi những người khác tham gia tự nguyện.

Chính phủ Campuchia gần đây đã mở chiến dịch truy quét trên toàn quốc nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Theo giới chức nước này, kể từ khi chiến dịch bắt đầu từ giữa năm ngoái, giới chức đã đóng cửa khoảng 200 trại lừa đảo.

Nhà chức trách cũng đã khởi tố 79 vụ án liên quan tới 697 nghi phạm là những kẻ cầm đầu và đồng phạm. Gần 10.000 lao động tại các trung tâm lừa đảo đến từ 23 quốc gia đã được hồi hương, trong khi nhiều người khác tự rời Campuchia sau khi các chiến dịch truy quét được tăng cường.

Bộ trưởng Neth Pheaktra cho biết chính phủ đang nỗ lực mạnh mẽ nhằm xóa bỏ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến khỏi lãnh thổ Campuchia, đồng thời khẳng định nước này không thu lợi từ các hoạt động tội phạm đó.

Thanh Danh (Theo Xinhua, RTKH, AP)