Cắm trại ven biển - trải nghiệm độc đáo cho runner tại Cần Giờ

Runner tham gia VM Green Paradise Can Gio có cơ hội kết hợp chạy bộ và trải nghiệm cắm trại ven biển, khám phá rừng ngập mặn, dịp nghỉ lễ 30/4.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, nổi bật với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đường bờ biển dài và không gian tự nhiên giữ được nét hoang sơ. Dịp lễ 30/4-1/5, khu vực này sẽ diễn ra giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, dự kiến hút hơn 5.000 runner và du khách.

Theo đại diện ban tổ chức, lợi thế cảnh quan thiên nhiên không chỉ tạo nên cung đường chạy độc đáo mà còn phù hợp hoạt động ngoài trời như cắm trại, dã ngoại, thể thao biển hay khám phá hệ sinh thái cho gia đình, người trẻ, runner. Trong đó, trải nghiệm cắm trại ven biển được xem là điểm nhấn, giúp runner kéo dài hành trình nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành đường chạy.

Để hỗ trợ du khách tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm này, ban tổ chức chuẩn bị khu cắm trại bên trong khu đô thị Vinhomes Green Paradise Can Gio, cho phép runner mang theo lều trại, vật dụng cá nhân và bố trí theo nhóm để thuận tiện sinh hoạt.

Không gian cắm trại ven biển giúp người tham gia có thể ngắm bình minh, đi dạo trên bãi cát hoặc tham gia các hoạt động nhẹ, phục hồi sau khi thi đấu. Bên cạnh đó, cắm trại cũng tạo điều kiện để các nhóm runner giao lưu, yếu tố được nhiều người tìm kiếm khi tham gia các giải chạy.

Mô phỏng trải nghiệm cắm trại ngoài trời. Ảnh: Minh Tâm

Hành trình tại Cần Giờ còn hấp dẫn với du khách, runner qua qua chuỗi trải nghiệm khám phá hệ sinh thái đặc trưng của địa phương. Việc chuyển từ hoạt động thể thao sang trải nghiệm thiên nhiên giúp chuyến đi không bị gián đoạn mà vẫn giữ nhịp nghỉ dưỡng nhẹ nhàng. Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng ngoài trời và tham quan thiên nhiên giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn sau khi hoàn thành đường chạy.

Một trong những điểm nổi bật của Cần Giờ là hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Từ khu vực ven biển, runner có thể dễ dàng di chuyển đến tham quan như rừng Sác, đảo Khỉ hay các tuyến chèo thuyền xuyên rừng.

Đường đi bộ trong đảo khỉ. Ảnh: Quỳnh Trần

Cách sắp xếp này giúp chuyến đi vừa đảm bảo thời gian vận động, vừa tạo khoảng nghỉ hồi phục. Nhịp độ không quá dày đặc, phù hợp với xu hướng du lịch chậm và nghỉ dưỡng ngắn ngày đang được nhiều người lựa chọn.

Các hoạt động mang tính "chữa lành" như ngồi thuyền len lỏi qua rừng đước, quan sát chim, cá sấu hay tìm hiểu hệ sinh thái cũng thu hút du khách. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, khu vực này là nơi sinh trưởng của hàng trăm loài động thực vật, tạo nên không gian đa dạng sinh học đặc trưng của vùng cửa sông ven biển.

Chèo SUP ở Cần Giờ. Ảnh: Lee Lương

Ngoài thiên nhiên, Cần Giờ còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử. Khu căn cứ cách mạng Rừng Sác, được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2004, từng là nơi hoạt động của lực lượng đặc công trong thời kỳ kháng chiến. Khi tham quan, du khách có thể tìm hiểu về điều kiện sinh tồn trong rừng ngập mặn, cách chiến đấu của bộ đội đặc công và những đóng góp của vùng đất này.

Thái Anh