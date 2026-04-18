Lưu trú cắm trại dành cho runner tại VM Green Paradise Cần Giờ

Ban tổ chức bố trí khu cắm trại ngoài trời, hỗ trợ runner nghỉ ngơi trước ngày thi đấu, với 200 vị trí lều.

Nhằm hỗ trợ công tác lưu trú cho vận động viên (VĐV) tham gia VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, ban tổ chức triển khai khu cắm trại ngoài trời dành riêng cho runner. Đây là lựa chọn lưu trú cơ bản, tiết kiệm và thuận tiện cho những người muốn nghỉ ngơi gần khu vực thi đấu, sẵn sàng cho ngày xuất phát.

Khu cắm trại được bố trí tại hai điểm chính với tổng cộng 200 vị trí đặt lều. Trong đó, 120 suất nằm tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Cần Giờ, đường Đào Cử, ấp Miễu Ba. Bên cạnh đó, ban tổ chức chuẩn bị thêm 80 suất tại Nhà Thiếu nhi xã Cần Giờ, địa chỉ 158 Lê Hùng Yên. Các khu vực này đều thuận tiện di chuyển đến địa điểm thi đấu, phù hợp cho runner muốn tối ưu thời gian nghỉ ngơi trước race.

Đường Rừng Sác tại Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Thời gian mở khu cắm trại bắt đầu từ 12h ngày 30/4 đến 12h ngày 1/5. Runner có thể check-in trong khoảng thời gian này để ổn định chỗ nghỉ, chuẩn bị vật dụng và làm quen điều kiện thời tiết trước ngày thi đấu.

Ban tổ chức lưu ý VĐV cần tự chuẩn bị lều trại và các vật dụng cá nhân như thảm, túi ngủ, đồ sinh hoạt. Khu vực cắm trại có nhà vệ sinh công cộng, tuy nhiên không bố trí phòng tắm. Tại điểm Nhà Thiếu nhi, runner không được đóng cọc lều xuống sân cỏ nhân tạo nhằm bảo vệ cơ sở vật chất.

Mỗi VĐV chỉ được đăng ký một lều và phải xuất trình thông tin thi đấu khi check-in. Quy định này nhằm đảm bảo khu cắm trại phục vụ đúng đối tượng tham gia giải. Ban tổ chức cũng khuyến khích runner giữ gìn vệ sinh chung, thu gom rác sau khi sử dụng để đảm bảo không gian sạch sẽ.

Hai phiên bản T-shirt và singlet của áo đấu VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo ban tổ chức, mô hình cắm trại ngoài trời giúp VĐV chủ động hơn về lịch trình, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa cộng đồng runner trước giờ thi đấu. Không gian gần gũi thiên nhiên tại Cần Giờ cũng được kỳ vọng mang đến trải nghiệm khác biệt, góp phần tăng thêm hứng khởi cho mùa giải năm nay.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5, bên cạnh thi đấu, runner cũng có thể ghé thăm Chiến khu Rừng Sác, địa danh gắn liền với lực lượng đặc công Rừng Sác trong kháng chiến và là một trong những điểm lịch sử tiêu biểu của Cần Giờ. Trong không khí kỷ niệm 30/4 và 1/5, hành trình đến với giải chạy vì thế không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn mở rộng thành chuyến đi gắn với lịch sử, thiên nhiên và trải nghiệm địa phương.

Thời gian nghỉ lễ dài ngày cũng mở ra cơ hội kết hợp du lịch đa trải nghiệm cho runner. VĐV có thể kết hợp chạy bộ với khám phá địa phương qua nhiều hoạt động đặc trưng như tour đường sông, tham quan rừng ngập mặn, chèo thuyền, ghé Đảo Khỉ, khám phá Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, nơi trú ngụ của nhiều loài chim hoang dã như cò, vạc hay trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng, Thạnh An.

