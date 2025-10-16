Cẩm nang xem chung kết VMC Winter 2025 cuối tuần

Giải Visa VMC Winter 2025, bộ môn Mobile Legends: Bang Bang, sẽ diễn ra tại Đại học Hutech ngày 18-19/10, với tổng giá trị giải thưởng 400 triệu đồng.

Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025), giải đấu quốc gia của tựa game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), sẽ bước vào vòng chung kết trong hai ngày 18-19/10 tại Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech). Sự kiện được Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) công nhận, đánh dấu lần đầu tiên một giải quốc gia MLBB được tổ chức trong môi trường học đường, hướng đến mục tiêu đưa Esports đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng trẻ.

Với tổng giải thưởng 400 triệu đồng, Visa VMC Winter 2025 không chỉ là sân chơi quy mô mà còn là cơ hội để các đội tuyển Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế. Theo thể thức giải, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship, giải đấu lớn nhất thế giới của MLBB, trong khi đội á quân sẽ giành quyền góp mặt tại M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6.

Các tuyển thủ thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Vietnam Championship (VMC) 2024. Ảnh:Quỳnh Trần

Ba đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết gồm RLG SE, Saigon Phantom (SGP) và AFO SQ, những đại diện tiêu biểu cho thế hệ vận động viên trẻ của thể thao điện tử Việt Nam. Trong đó, RLG SE nổi bật với phong độ ổn định, dẫn đầu bảng đấu với chuỗi toàn thắng tại vòng loại.

Saigon Phantom sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn và từng nhiều lần góp mặt ở các giải lớn trong khu vực, còn AFO SQ là gương mặt mới đầy triển vọng. Ba đội sẽ tranh tài trong thể thức cấm - chọn tướng, cùng các quy định rõ ràng về tạm dừng, đấu lại và tinh thần fair-play theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính chuyên nghiệp và công bằng của giải.

Sự kiện còn có các hoạt động bên lề như giao lưu tuyển thủ, ký tặng người hâm mộ, minigame nhận quà, cùng nhiều gian hàng trải nghiệm công nghệ và thiết bị gaming. Tất cả nhằm mang lại cảm giác vừa trẻ trung, vừa chuyên nghiệp - đúng tinh thần của một giải esports quốc gia. Người tham dự có thể trải nghiệm các trò chơi tương tác, hoạt động minigame và không gian giải trí sáng tạo được thiết kế dành riêng cho cộng đồng sinh viên.

Mobile Legends: Bang Bang, tựa game MOBA 5v5 ra mắt năm 2016 đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, thu hút hàng triệu người chơi. Trò chơi đề cao chiến thuật, kỹ năng cá nhân và khả năng phối hợp giữa các thành viên trong đội. Mỗi trận đấu thường kéo dài 10-20 phút, mang lại nhịp độ nhanh, kịch tính và dễ tiếp cận cho người chơi ở mọi trình độ.

Theo đại diện ban tổ chức, với sự góp mặt của ba đội tuyển hàng đầu và quy mô tổ chức chuyên nghiệp, Visa VMC Winter 2025 là sự kiện thể thao điện tử đáng chú ý nhất mùa thu. Giải đấu còn là bước tiến mới trong hành trình phát triển esports tại Việt Nam, nơi tài năng trẻ được khẳng định, cộng đồng được mở rộng và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp được lan tỏa.

Hoàng Đan