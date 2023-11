Tổng quan

Nằm cách trung tâm Singapore 20 km về phía đông bắc, Changi là sân bay duy nhất tại đảo quốc sư tử. Từ khi khánh thành vào năm 1981, sân bay Changi đã hơn 650 lần nhận các giải thưởng và danh hiệu "Best Airport" (Sân Bay Xuất Sắc Nhất). Tháng 3, tại The World’s Best Airports - giải thường niên được mệnh danh là "Oscar của ngành hàng không", sân bay Changi tiếp tục được vinh danh sân bay tốt nhất thế giới. Trước năm 2021, Changi từng 8 năm liên tiếp đứng vị trí thứ nhất.